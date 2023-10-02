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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

В Нижнем Тагиле лишь 3% компаний практикуют стрессовое интервью

В Нижнем Тагиле лишь 3% компаний практикуют стрессовое интервью

2 октября 2023, 12:04
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле только 3% компаний прибегают к стрессовому интервью при трудоустройстве персонала.

Собеседование, на котором работодатель общается с кандидатом на повышенных тонах либо задает ему личные вопросы, практикуют лишь 3 из 100 нижнетагильских компаний. Еще 3% фирм недавно отказались от нестандартного вступительного испытания, показал опрос сервиса SuberJob.

Это недопустимо ни в каких случаях и вообще противоречит здравому смыслу. Если бы я сама была на таком интервью, то вызвала бы полицию, — рассказали SuberJob представители местных предприятий и организаций.

Ранее аналитики HeadHunter зафиксировали рекордный дефицит кадров в Свердловской области.

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