В Нижнем Тагиле лишь 3% компаний практикуют стрессовое интервью

Собеседование, на котором работодатель общается с кандидатом на повышенных тонах либо задает ему личные вопросы, практикуют лишь 3 из 100 нижнетагильских компаний. Еще 3% фирм недавно отказались от нестандартного вступительного испытания, показал опрос сервиса SuberJob.