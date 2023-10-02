В Нижнем Тагиле лишь 3% компаний практикуют стрессовое интервью

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Собеседование, на котором работодатель общается с кандидатом на повышенных тонах либо задает ему личные вопросы, практикуют лишь 3 из 100 нижнетагильских компаний. Еще 3% фирм недавно отказались от нестандартного вступительного испытания, показал опрос сервиса SuberJob.
Это недопустимо ни в каких случаях и вообще противоречит здравому смыслу. Если бы я сама была на таком интервью, то вызвала бы полицию, — рассказали SuberJob представители местных предприятий и организаций.
Ранее аналитики HeadHunter зафиксировали рекордный дефицит кадров в Свердловской области.