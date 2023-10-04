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Updated Сегодня, 15:57

Диетолог назвала самую полезную кашу для пожилых людей

Диетолог назвала самую полезную кашу для пожилых людей

4 октября 2023, 15:56
Гречневая каша крайне полезна для пожилых людей. поскольку содержит большое количество магния, необходимого для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, такого мнению придерживаетя диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в составе гречки также содержится много клетчатки, которая помогает вывести из организма токсины, пишет NEWS.ru.

«Клетчатка выводит излишний сахар, обеспечивает длительное чувство сытости. Магний необходим для поддержания костной системы, особенно для пожилых людей. — поделилась эксперт. — Магний необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, для здоровья зубов, расслабляет сосудистую стенку и не дает повышаться давлению, обеспечивает перистальтику кишечника, снимает нервное напряжение».

При этом Соломатина добавила, что еще гречневая крупа содержит много рутина, который улучшает капиллярное кровообращение.

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