Диетолог назвала самую полезную кашу для пожилых людей

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
По ее словам, в составе гречки также содержится много клетчатки, которая помогает вывести из организма токсины, пишет NEWS.ru.
«Клетчатка выводит излишний сахар, обеспечивает длительное чувство сытости. Магний необходим для поддержания костной системы, особенно для пожилых людей. — поделилась эксперт. — Магний необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, для здоровья зубов, расслабляет сосудистую стенку и не дает повышаться давлению, обеспечивает перистальтику кишечника, снимает нервное напряжение».
При этом Соломатина добавила, что еще гречневая крупа содержит много рутина, который улучшает капиллярное кровообращение.