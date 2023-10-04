Шесть тысяч бутылок контрафактного алкоголя уничтожат в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Шесть тысяч бутылок спиртного были изъяты сотрудниками антикоррупционного отдела МВД из торговой точки в Дзержинском районе. Владелец продукции не смог предоставить накладные документы, подтверждающие ее происхождение.
Районная прокуратура обратилась в суд с иском о передаче изъятого алкоголя в собственность государства. Суд удовлетворил требование надзорного ведомства, и вскоре партия нелегального товара будет уничтожена.
Ранее сообщалось, что у нижнетагильской компании изъяли более 22 тысяч литров контрафактного пива.