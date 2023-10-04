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Шесть тысяч бутылок контрафактного алкоголя уничтожат в Нижнем Тагиле

Шесть тысяч бутылок контрафактного алкоголя уничтожат в Нижнем Тагиле

4 октября 2023, 10:57
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле прокуратуре в судебном порядке добилась уничтожения девяти тонн контрафактного алкоголя.

Шесть тысяч бутылок спиртного были изъяты сотрудниками антикоррупционного отдела МВД из торговой точки в Дзержинском районе. Владелец продукции не смог предоставить накладные документы, подтверждающие ее происхождение.

Районная прокуратура обратилась в суд с иском о передаче изъятого алкоголя в собственность государства. Суд удовлетворил требование надзорного ведомства, и вскоре партия нелегального товара будет уничтожена.

Ранее сообщалось, что у нижнетагильской компании изъяли более 22 тысяч литров контрафактного пива.

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#Нижний Тагил#Прокуратура#Алкоголь#Контрафакт#Спиртное#Григорий Орлов
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