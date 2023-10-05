В Екатеринбурге изменены сроки перекрытия улицы

Движение временно будет ограничено в связи с тем, что на этой улице будут проводиться работы по установке дождевой канализации. Водителям автомобилей и общественных транспортов можно будет объехать этот участок по улицам Челюскинцев, Бориса Ельцина и Маршала Жукова.