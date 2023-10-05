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В Екатеринбурге изменены сроки перекрытия улицы

В Екатеринбурге изменены сроки перекрытия улицы

5 октября 2023, 06:58
Фото: 1MI
В Екатеринбурге изменили даты перекрытия дорожного движения на улице Боевых дружин.

Изначально участок улицы планировали перекрыть с 1 октября до 1 декабря 2023 года. Однако из-за сдвига сроков дорогу перекроют с 15 октября до 15 декабря, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Движение временно будет ограничено в связи с тем, что на этой улице будут проводиться работы по установке дождевой канализации. Водителям автомобилей и общественных транспортов можно будет объехать этот участок по улицам Челюскинцев, Бориса Ельцина и Маршала Жукова.

Напомним, в Нижнем Тагиле с 28 августа до 28 сентября 2023 года перекрывали Сибирскую улицу в связи с капитальным ремонтом сети водоотведения. Также в городе закрыта улица Октябрьской революции из-за капремонта на дорогах.

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