В Екатеринбурге изменены сроки перекрытия улицы

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Изначально участок улицы планировали перекрыть с 1 октября до 1 декабря 2023 года. Однако из-за сдвига сроков дорогу перекроют с 15 октября до 15 декабря, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Движение временно будет ограничено в связи с тем, что на этой улице будут проводиться работы по установке дождевой канализации. Водителям автомобилей и общественных транспортов можно будет объехать этот участок по улицам Челюскинцев, Бориса Ельцина и Маршала Жукова.
Напомним, в Нижнем Тагиле с 28 августа до 28 сентября 2023 года перекрывали Сибирскую улицу в связи с капитальным ремонтом сети водоотведения. Также в городе закрыта улица Октябрьской революции из-за капремонта на дорогах.