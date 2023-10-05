В Москве состоялась премьера нового сериала про приключения русских хакеров

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Перед началом показа сериал представили его генеральные продюсеры — Вадим Галыгин и Владимир Микулич. Среди публики были комики, актеры и певцы. Об этом пишет gorod55.ru.
«Это очень увлекательный процесс — придумывать авантюрное остросюжетное кино. Русские хакеры бывают разные — наверняка и такие, как у нас. Команда наших героев — это настоящие профессионалы, с хорошей смекалкой и чувством юмора», — сообщил генеральный продюсер Вадим Галыгин.
Как отметил режиссер-постановщик сериала Марк Горобец, проект «Короче, план такой» стал его любимым детищем. Он также добавил, что у него была давняя мечта снять приключенческий фильм с масштабной историей, кучей трюков, путешествий и событий, связанных с героями, которых полюбит зритель.
«В нашем сериале много экшена, интриг и, самое главное, невероятной атмосферы, которая сопровождала все наши съемки. Я люблю этот проект и верю, что зритель его полюбит. Аудитории предстоит пройти вместе с нами все истории, которые мы придумали, разгадать все квесты и насладиться красотой огромного количества мест, в которых происходит действие сериала», — сказал он.
Проект создала продюсерская компания WMG при участии «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В видеосервисе Wink цифровая премьера первых серий состоится 10 октября. Телепремьера запланирована в эфире канала СТС в нынешнем сезоне. Сериал войдет в линейку Wink Originals.
По словам генерального директора видеосервиса Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) Антона Володькина, сериал получился ярким, драйвовым и с юмором.
«Для Wink как части большого цифрового провайдера „Ростелеком“ очень логично представлять проекты про разные стороны digital. Включая истории о хакерах, с которыми компания профессионально борется, защищая IТ-системы наших клиентов от взлома», — добавил Володькин.