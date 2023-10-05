В поселке Висим завершился капремонт церковно-приходской школы

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Сейчас здание школы является объектом культурного наследия федерального значения и находится на балансе музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Глава города Владислав Пинаев посетил комплекс в первый день возобновления экскурсионной работы.
Это уникальный объект, хранящий историю уральской культуры. И он будет сохранен еще на долгие годы, — отметил глава города.
Директор музея-заповедника Эльвира Меркушева высказала слова благодарности в адрес администрации и подрядчика. Она отметила, что долгое время в здании не проводилось даже текущего ремонта.
Сейчас отремонтировали все: заменили часть нижних венцов бревенчатого сруба, восстановили кирпичную печь, конструктивные элементы крыши, внутреннюю отделку помещений. И мы рады снова принимать гостей, — добавила Эльвира Меркушева.
Напомним, что в прошлом году данную достопримечательность посетили порядка 17,5 тысячи человек. Только в первый день работы на экскурсии побывали две группы школьников из Екатеринбурга и Новоуральска.
Ранее сообщалось, что капитальный ремонт Авроринской плотины в Черноисточинске завершится в начале ноября.