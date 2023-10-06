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Updated Сегодня, 14:40

Прощание с погибшим из-за угона вертолета военным прошло в Екатеринбурге

Прощание с погибшим из-за угона вертолета военным прошло в Екатеринбурге

6 октября 2023, 13:56
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге простились с военным из Екатеринбурга Хушбахтом Турсуновым, погибшим при угоне вертолета его сослуживцем в пользу Украины.
Бойца проводили с воинскими почестями. Были его родственники, сын, коллеги, — передает корреспондент URA.ru.

В конце августа 28-летний российский летчик Максим Кузьминов пересек российскую границу на вертолете Ми-8 и приземлился на территории Украины. На борту судна находились двое других военнослужащих, которые не были в курсе происходящего и не согласились сдаться, несмотря на убеждения Кузьминова (с его слов). Предположительно, их убили после посадки.

Позднее в разговоре с украинскими журналистами Кузьминов признался, что был завербован спецслужбами соседней страны и действовал осознанно — за диверсионную операцию он получил полмиллиона долларов (почти 49 млн рублей). В России на него завели уголовное дело о госизмене, следствие ведет ФСБ.

В Богдановиче состоится прощание с погибшим в зоне спецоперации военнослужащим
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#Армия#Военные#Военнослужащие#Екатеринбург#СВО#Спецоперация#Григорий Орлов
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