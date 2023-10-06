Прощание с погибшим из-за угона вертолета военным прошло в Екатеринбурге

В конце августа 28-летний российский летчик Максим Кузьминов пересек российскую границу на вертолете Ми-8 и приземлился на территории Украины. На борту судна находились двое других военнослужащих, которые не были в курсе происходящего и не согласились сдаться, несмотря на убеждения Кузьминова (с его слов). Предположительно, их убили после посадки.