Прощание с погибшим из-за угона вертолета военным прошло в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Бойца проводили с воинскими почестями. Были его родственники, сын, коллеги, — передает корреспондент URA.ru.
В конце августа 28-летний российский летчик Максим Кузьминов пересек российскую границу на вертолете Ми-8 и приземлился на территории Украины. На борту судна находились двое других военнослужащих, которые не были в курсе происходящего и не согласились сдаться, несмотря на убеждения Кузьминова (с его слов). Предположительно, их убили после посадки.
Позднее в разговоре с украинскими журналистами Кузьминов признался, что был завербован спецслужбами соседней страны и действовал осознанно — за диверсионную операцию он получил полмиллиона долларов (почти 49 млн рублей). В России на него завели уголовное дело о госизмене, следствие ведет ФСБ.