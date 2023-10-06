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Published Сегодня, 10:43

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Updated Сегодня, 10:45

Звезде «Уральских пельменей» вернули похищенный ноутбук со сценарием нового сериала

Звезде «Уральских пельменей» вернули похищенный ноутбук со сценарием нового сериала

6 октября 2023, 10:43
Фото: Фото со страницы "Уральских пельменей"
Участник «Уральских пельменей» Сергей Ершов рассказал, что ему вернули похищенное из его машины имущество. В частности, звезде вернули ноутбук, в котором находился сценарий для нового сериала для СТС.

Ранее актер давал объявление о том, что за возврат своего имущества он заплатит вознаграждение. После этого ноутбук вернулся к владельцу. Об этом рассказал сам Сергей Ершов.

Похищенное вернули за вознаграждение. Спасибо всем, кто переживал и помогал. А таких было немало. Надеюсь, что моя безалаберность явилась уроком для многих, — рассказал артист.

Напомним, что у актера вскрыли машину, которая была припаркована на улице Тургенева. В автомобиле находился рюкзак со сценарием сериала. Его похитили. Тогда же Сергей сообщал, что, если ноутбук не будет найден, то сериал не выйдет на экраны ТВ.

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#Автомобиль#Ноутбук#Похищение#Вознаграждение#Сериал#Уральские пельмени#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Рюкзак#Сергей Ершов#СТС#Сценарий#Экраны ТВ
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