Звезде «Уральских пельменей» вернули похищенный ноутбук со сценарием нового сериала

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Ранее актер давал объявление о том, что за возврат своего имущества он заплатит вознаграждение. После этого ноутбук вернулся к владельцу. Об этом рассказал сам Сергей Ершов.
Похищенное вернули за вознаграждение. Спасибо всем, кто переживал и помогал. А таких было немало. Надеюсь, что моя безалаберность явилась уроком для многих, — рассказал артист.
Напомним, что у актера вскрыли машину, которая была припаркована на улице Тургенева. В автомобиле находился рюкзак со сценарием сериала. Его похитили. Тогда же Сергей сообщал, что, если ноутбук не будет найден, то сериал не выйдет на экраны ТВ.