Звезде «Уральских пельменей» вернули похищенный ноутбук со сценарием нового сериала

Напомним, что у актера вскрыли машину, которая была припаркована на улице Тургенева. В автомобиле находился рюкзак со сценарием сериала. Его похитили. Тогда же Сергей сообщал, что, если ноутбук не будет найден, то сериал не выйдет на экраны ТВ.