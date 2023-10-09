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Мужчину с ружьем заметили возле детсада в Екатеринбурге

Мужчину с ружьем заметили возле детсада в Екатеринбурге

9 октября 2023, 13:19
Фото: 1MI
В Екатеринбурге горожан встревожил мужчина, который несколько часов ходил по Химмашу с винтовкой в руках.

На кадрах видно, как человек в черном пальто идет по улице рядом с детской площадкой и озирается по сторонам — в руках у него предмет, своей формой напоминающий ружье.

Странного мужчину видели возле 277-го детсада на улице Бородина, а также у местной школы. Последний раз его заметили на улице Водной, сообщает издание E1.RU со ссылкой на очевидцев. В полиции пока не комментировали инцидент.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге жителей напугал мужчина с ружьем в микрорайоне Компрессорном.

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#Полиция#Детский сад#Школа#Оружие#Ружье#Екатеринбург#Инцидент#Григорий Орлов
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