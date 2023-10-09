Мужчину с ружьем заметили возле детсада в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
На кадрах видно, как человек в черном пальто идет по улице рядом с детской площадкой и озирается по сторонам — в руках у него предмет, своей формой напоминающий ружье.
Странного мужчину видели возле 277-го детсада на улице Бородина, а также у местной школы. Последний раз его заметили на улице Водной, сообщает издание E1.RU со ссылкой на очевидцев. В полиции пока не комментировали инцидент.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге жителей напугал мужчина с ружьем в микрорайоне Компрессорном.