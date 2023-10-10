Детский сад в Екатеринбурге закрылся на неопределенное время из-за ремонта

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Когда организация вновь начнет работать — неизвестно. По словам родителей, из-за закрытия садик у них возникли сложности, с кем оставлять детей во время рабочего дня, пишет Ура.ру.
В мэрии Екатеринбурга рассказали, что 6 октября 2023 года «Водоканал» перекрыл холодное водоснабжение из-за аварийных ремонтных работ. После ремонта водой можно будет пользоваться только для технических нужд.
Сейчас организация сдала анализ воды. Если результат будет положительным, детский сад откроют. Для всех, кому необходимо посещение садика, временно предложили место в других учреждениях.
Напомним, в Нижнем Тагиле в двух школах несколько классов закрыли на карантин из кишечной инфекции и менингита.