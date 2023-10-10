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Modified Сегодня, 18:19

Updated Сегодня, 18:19

Премьера комедийного сериала «Короче, план такой» состоялась на российском стриминге

Премьера комедийного сериала «Короче, план такой» состоялась на российском стриминге

10 октября 2023, 18:19
Фото: Midjourney
Новый российский сериал «Короче, план такой» теперь доступен на платформе Wink. В сериале рассказывается история о российских хакерах, которые работают на спецслужбы РФ с целью «спасти весь мир». Аудитории сервиса доступны уже три премьерных серии.

На официальном сайте Wink сообщается, что продюсером картины стал Вадим Галыгин, а ее режиссером — Марк Горобец. В главных ролях снялись Кирилл Нагиев и Софья Каштанова, а второстепенных героев сыграли Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Михаил Сафронов. Как сообщает ura.news, организацией съемочного процесса занимались продюсерская компания WMG, «НМГ Студия» и Институт развития интернета.

Российские хакеры по сюжету должны выполнить миссию по спасению человечества в духе трилогии «Друзья Оушена». Техническим виртуозам долго удавалось безнаказанно обманывать алчных богачей, опустошая их банковские счета, — можно сказать, они являются современными Робин Гудами цифровой эпохи.

Из синопсиса авантюрной комедии можно узнать, что члены группы российских хакеров ни разу не виделись лично. В команду технических виртуозов входят: красивая авантюристка, ловкий актер, фактурный житель Камчатки, вчерашний школьник. Однажды про их деяния становится известно правоохранительным органам, и хакеров ставят перед выбором: отправиться за решетку или работать совместно с российскими спецслужбами. Теперь их жизнь существенно поменялась — им пришлось познакомиться и сплотиться ради общих целей.

Критики уверяют, что «Короче, план такой» оценят те кинолюбители, которые предпочитают секретные миссии на экране и харизматичных героев.

#Общество
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