Премьера комедийного сериала «Короче, план такой» состоялась на российском стриминге

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
На официальном сайте Wink сообщается, что продюсером картины стал Вадим Галыгин, а ее режиссером — Марк Горобец. В главных ролях снялись Кирилл Нагиев и Софья Каштанова, а второстепенных героев сыграли Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Михаил Сафронов. Как сообщает ura.news, организацией съемочного процесса занимались продюсерская компания WMG, «НМГ Студия» и Институт развития интернета.
Российские хакеры по сюжету должны выполнить миссию по спасению человечества в духе трилогии «Друзья Оушена». Техническим виртуозам долго удавалось безнаказанно обманывать алчных богачей, опустошая их банковские счета, — можно сказать, они являются современными Робин Гудами цифровой эпохи.
Из синопсиса авантюрной комедии можно узнать, что члены группы российских хакеров ни разу не виделись лично. В команду технических виртуозов входят: красивая авантюристка, ловкий актер, фактурный житель Камчатки, вчерашний школьник. Однажды про их деяния становится известно правоохранительным органам, и хакеров ставят перед выбором: отправиться за решетку или работать совместно с российскими спецслужбами. Теперь их жизнь существенно поменялась — им пришлось познакомиться и сплотиться ради общих целей.
Критики уверяют, что «Короче, план такой» оценят те кинолюбители, которые предпочитают секретные миссии на экране и харизматичных героев.