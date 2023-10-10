Премьера комедийного сериала «Короче, план такой» состоялась на российском стриминге

Из синопсиса авантюрной комедии можно узнать, что члены группы российских хакеров ни разу не виделись лично. В команду технических виртуозов входят: красивая авантюристка, ловкий актер, фактурный житель Камчатки, вчерашний школьник. Однажды про их деяния становится известно правоохранительным органам, и хакеров ставят перед выбором: отправиться за решетку или работать совместно с российскими спецслужбами. Теперь их жизнь существенно поменялась — им пришлось познакомиться и сплотиться ради общих целей.