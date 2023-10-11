Литературный эксперт рассказал о новой книге Пелевина

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Он отметил, что автор умело сочетает интересные идеи, которые можно встретить в научно-популярных книгах, собственным авторским подходом. Особое внимание эксперт уделил отсылкам к произведениям Кастанеды, которые создают ироничное настроение в тексте. Александр Корнев также отметил отличный финал, который является привычной чертой творчества данного писателя, пишет ИА RuNews24.ru
Однако у эксперта есть и некоторые замечания. Он отметил, что автор неоднократно обращается к одной и той же теме в своих произведениях, что может вызывать некую усталость у читателя. Кроме того, книга напомнила ему другое произведение, хотя контексты немного отличаются. В целом, эксперт оценил книгу на 7 из 10 возможных баллов.