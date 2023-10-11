Литературный эксперт рассказал о новой книге Пелевина

Однако у эксперта есть и некоторые замечания. Он отметил, что автор неоднократно обращается к одной и той же теме в своих произведениях, что может вызывать некую усталость у читателя. Кроме того, книга напомнила ему другое произведение, хотя контексты немного отличаются. В целом, эксперт оценил книгу на 7 из 10 возможных баллов.