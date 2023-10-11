tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Полицейские Екатеринбурга предупреждают о новой схеме мошенничества

Полицейские Екатеринбурга предупреждают о новой схеме мошенничества

11 октября 2023, 07:34
Фото: Midjourney
У мошенников появилась новая схема, благодаря которой им удается обманывать граждан. О ней подробнее рассказали полицейские из Екатеринбурга.

Так, по данным правоохранительных органов, зачастую телефонные аферисты стали представляться директорами компаний, ректорами университетов или главврачами больниц. Об этом рассказал начальник Управления МВД Екатеринбурга Максим Метелица.

Мошенники умеют подделывать их страницы в соцсетях и мессенджерах. После этого они связываются с подчиненными и дают им задание, как правило, касающиеся перевода средств.

Мошенник объясняет, что для компании это важный звонок, необходимо действовать по инструкции, — добавил Максим Метелица.

Напомни, что недавно в Уральском государственном педагогическом университете двое преподавателей отдали аферистам 5 миллионов рублей. Мошенники действовали по новой схеме.

Девушка из Ирбита «подарила» мошенникам более 500 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Мошенники от имени начальника забрали у жительницы Екатеринбурга 3,7 млн рублейСудья Арбитражного суда Свердловской области перевела мошенникам два миллиона рублейТрое педагогов из Екатеринбурга отдали телефонным мошенникам почти 9 млн рублей
#Больница#Полиция#Обман#Соцсети#Директор#Мессенджеры#Главврач#Мошенники#Компания#Университет#Екатеринбург#Ректор#Аферисты#Дарья Сорокина#Схема
Подпишитесь
Главой Нижнего Тагила по решению думы стал Владислав Пинаев
Сегодня, 06:54
Игры, танцы, квест: экофестиваль «Вместе ярче» вновь собрал школьников Нижнего Тагила
Вчера, 07:00
39 раз в сентябре дышали жители Нижнего Тагила воздухом с превышением сероводорода
9 октября, 13:41
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах
9 октября, 14:23
Нижне-Выйский сквер с паровозом Черепановых в Тагиле открылся после реконструкции
Сегодня, 03:34
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46