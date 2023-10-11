Полицейские Екатеринбурга предупреждают о новой схеме мошенничества

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Так, по данным правоохранительных органов, зачастую телефонные аферисты стали представляться директорами компаний, ректорами университетов или главврачами больниц. Об этом рассказал начальник Управления МВД Екатеринбурга Максим Метелица.
Мошенники умеют подделывать их страницы в соцсетях и мессенджерах. После этого они связываются с подчиненными и дают им задание, как правило, касающиеся перевода средств.
Мошенник объясняет, что для компании это важный звонок, необходимо действовать по инструкции, — добавил Максим Метелица.
Напомни, что недавно в Уральском государственном педагогическом университете двое преподавателей отдали аферистам 5 миллионов рублей. Мошенники действовали по новой схеме.