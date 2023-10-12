Генпрокуратура проверяет Wildberries из-за новой комиссии для покупателей

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Генеральной прокуратурой РФ организована проверка по размещенным в СМИ публикациям относительно ситуации, связанной с введением ООО «Вайлдберриз» дополнительной комиссии, — говорится в документе с подписью начальника управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики В. Чернышова.
Представители компании объяснили новую комиссию влиянием западных санкций, из-за которых якобы возникли трудности с обработкой транзакций с карт зарубежных платежных систем, сообщает издание Mash.
Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на невозможность получить заказы с Wildberries.