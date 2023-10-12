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Генпрокуратура проверяет Wildberries из-за новой комиссии для покупателей

Генпрокуратура проверяет Wildberries из-за новой комиссии для покупателей

12 октября 2023, 11:49
Фото: 1MI
Генпрокуратура проводит проверку Wildberries из-за введения маркетплейсом трехпроцентной комиссии при оплате товаров картами Visa и MasterCard.
Генеральной прокуратурой РФ организована проверка по размещенным в СМИ публикациям относительно ситуации, связанной с введением ООО «Вайлдберриз» дополнительной комиссии, — говорится в документе с подписью начальника управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики В. Чернышова.

Представители компании объяснили новую комиссию влиянием западных санкций, из-за которых якобы возникли трудности с обработкой транзакций с карт зарубежных платежных систем, сообщает издание Mash.

Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на невозможность получить заказы с Wildberries.

Жительница Екатеринбурга потеряла 13 тысяч на несуществующей покупке на Wildberries
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#Общество#Проверка#Россия#Прокуратура#Торговля#Товары#Генпрокуратура#Маркетплейс#Григорий Орлов
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