Пьяный водитель снес ограждение в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
За рулем машины находился 44-летний водитель, он не пострадал. Инспекторы выяснили, что он был пьян. На него составили административный протокол, сообщает региональное ГИБДД.
Также известно, что на него уже составлялся ранее аналогичный протокол. Поэтому данное дело могут переквалифицировать в уголовное. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Первоуральске «Газель» столкнулась с легковым автомобилем Renault. От удара грузовик отлетел на мостовое ограждение.