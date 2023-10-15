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Пьяный водитель снес ограждение в Верхней Пышме

Пьяный водитель снес ограждение в Верхней Пышме

15 октября 2023, 08:21
Фото: 1MI
В Верхней Пышме автомобиль Volvo, который ехал по Успенскому проспекту со стороны Екатеринбурга с превышающей скоростью, врезался в ограждение и загорелся.

За рулем машины находился 44-летний водитель, он не пострадал. Инспекторы выяснили, что он был пьян. На него составили административный протокол, сообщает региональное ГИБДД.

Также известно, что на него уже составлялся ранее аналогичный протокол. Поэтому данное дело могут переквалифицировать в уголовное. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске «Газель» столкнулась с легковым автомобилем Renault. От удара грузовик отлетел на мостовое ограждение.

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#Происшествия#Первоуральск#Пожар#ДТП#ГИБДД#Уголовное дело#Алкоголь#Верхняя Пышма#Автомобиль#Водитель#Газель#Renault#Дарья Сорокина
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