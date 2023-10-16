Погибший на СВО свердловчанин два месяца числится «пропавшим без вести»

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
О ситуации рассказала жительница Заречного, два брата которой отправились в зону СВО. В одном из боев младший брат погиб на глазах у старшего.
Спустя неделю военным удалось забрать тело погибшего сослуживца — его отправили в Ростовский морг, и с тех пор родные не знают, что с ним случилось.
Еще в середине сентября по данным «Алушты» погибший числился в списках личного состава воинской части, — написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов, добавив, что обратился за разъяснениями к военному прокурору ЗВО.
Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании смерти участника СВО в Слободо-Туринском районе.