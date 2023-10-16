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Погибший на СВО свердловчанин два месяца числится «пропавшим без вести»

Погибший на СВО свердловчанин два месяца числится «пропавшим без вести»

16 октября 2023, 14:21
Фото: 1MI
Родственники погибшего участника спецоперации из Свердловской области два месяца не могут получить справку о его смерти.

О ситуации рассказала жительница Заречного, два брата которой отправились в зону СВО. В одном из боев младший брат погиб на глазах у старшего.

Спустя неделю военным удалось забрать тело погибшего сослуживца — его отправили в Ростовский морг, и с тех пор родные не знают, что с ним случилось.

Еще в середине сентября по данным «Алушты» погибший числился в списках личного состава воинской части, — написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов, добавив, что обратился за разъяснениями к военному прокурору ЗВО.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании смерти участника СВО в Слободо-Туринском районе.

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#Общество#Свердловская область#Армия#Минобороны#СВО#Спецоперация#Григорий Орлов
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