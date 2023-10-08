Тагильчане требуют провести проверку после пожара на НТМК, а фигуру льва убрали

Тагильчане требуют, чтобы Росприроднадзор оценил ущерб экологии от пожара на НТМК, в школе Екатеринбурга отравилось восемь первоклассников, а в Невьянске открыли набережную за 250 млн рублей: самое важное, что произошло за выходные в Нижнем Тагиле и не только.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле