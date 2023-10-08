Тагильчане требуют провести проверку после пожара на НТМК, а фигуру льва убрали

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Жители Нижнего Тагила требуют, чтобы Росприроднадзор оценил ущерб экологии от пожара на НТМК. Напомним, крупный пожар вспыхнул на коксохимическом производстве ЕВРАЗа 6 октября. Черные клубы дыма были видны из разных районов города.
Гражданин Казахстана, который долгое время не мог подписать контракт на участие в спецоперации, все-таки смог вступил в ряды ВС РФ. Произошло это после публикации TagilCity.ru, об этом рассказал сам мужчина.
В лицее № 12 в Екатеринбурге отравились восемь первоклассников после того, как поели в школьной столовой. Прокуратура уже начала проверку.
Новая набережная в Невьянске рядом с Наклонной башней официально открылась 6 октября. Строительство набережной «Калейдоскоп времен» в Невьянске велось в течение двух лет. На его реализацию потребовалась четверть миллиарда рублей.
Протест был услышан: в Екатеринбурге в ночь на 7 октября компания «Сима-ленд» демонтировала ранее подаренного городу льва с золотыми яйцами. Перед этим представители компании опубликовали пост о разочаровании в людях.