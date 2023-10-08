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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Тагильчане требуют провести проверку после пожара на НТМК, а фигуру льва убрали

Тагильчане требуют провести проверку после пожара на НТМК, а фигуру льва убрали

8 октября 2023, 14:26
Фото: Midjourney
Тагильчане требуют, чтобы Росприроднадзор оценил ущерб экологии от пожара на НТМК, в школе Екатеринбурга отравилось восемь первоклассников, а в Невьянске открыли набережную за 250 млн рублей: самое важное, что произошло за выходные в Нижнем Тагиле и не только.

Жители Нижнего Тагила требуют, чтобы Росприроднадзор оценил ущерб экологии от пожара на НТМК. Напомним, крупный пожар вспыхнул на коксохимическом производстве ЕВРАЗа 6 октября. Черные клубы дыма были видны из разных районов города.

Тагильчане призвали Росприроднадзор оценить ущерб экологии от пожара на НТМК
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Гражданин Казахстана, который долгое время не мог подписать контракт на участие в спецоперации, все-таки смог вступил в ряды ВС РФ. Произошло это после публикации TagilCity.ru, об этом рассказал сам мужчина.

Казахстанец из Тагила с трудом добился подписания контракта на участие в СВО
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В лицее № 12 в Екатеринбурге отравились восемь первоклассников после того, как поели в школьной столовой. Прокуратура уже начала проверку.

Восемь первоклассников отравились в лицее № 12 в Екатеринбурге
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Новая набережная в Невьянске рядом с Наклонной башней официально открылась 6 октября. Строительство набережной «Калейдоскоп времен» в Невьянске велось в течение двух лет. На его реализацию потребовалась четверть миллиарда рублей.

«Развивайте и берегите»: в Невьянске отрылась набережная за 250 миллионов рублей
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Протест был услышан: в Екатеринбурге в ночь на 7 октября компания «Сима-ленд» демонтировала ранее подаренного городу льва с золотыми яйцами. Перед этим представители компании опубликовали пост о разочаровании в людях.

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