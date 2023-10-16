В Каменске-Уральском полицейские нашли пропавшую 12-летнюю девочку

Ранее волонтеры сообщали о пропаже местной жительницы Софьи. Она ушла из дома 15 октября и не вернулась. В ориентировке сообщалось, что рост подростка составляет 170 сантиметров. Она ушла из дома в темной одежде и в жилетке с капюшоном.