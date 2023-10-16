В Каменске-Уральском полицейские нашли пропавшую 12-летнюю девочку

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Девочка была найдена 16 октября, об этом в УМВД рассказали TagilCity.ru. Подробности исчезновения ребенка пока не сообщаются.
Ранее волонтеры сообщали о пропаже местной жительницы Софьи. Она ушла из дома 15 октября и не вернулась. В ориентировке сообщалось, что рост подростка составляет 170 сантиметров. Она ушла из дома в темной одежде и в жилетке с капюшоном.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле из машины скорой помощи сбежала худощавая женщина. Ее перевезли из психиатрической больницы в инфекционную, где она и сумела скрыться.