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В Каменске-Уральском полицейские нашли пропавшую 12-летнюю девочку

В Каменске-Уральском полицейские нашли пропавшую 12-летнюю девочку

16 октября 2023, 07:27
Фото: 1MI
12-летняя девочка из Каменска-Уральского найдена. В настоящий момент полицейские сопровождают ее в отдел полиции.

Девочка была найдена 16 октября, об этом в УМВД рассказали TagilCity.ru. Подробности исчезновения ребенка пока не сообщаются.

Ранее волонтеры сообщали о пропаже местной жительницы Софьи. Она ушла из дома 15 октября и не вернулась. В ориентировке сообщалось, что рост подростка составляет 170 сантиметров. Она ушла из дома в темной одежде и в жилетке с капюшоном.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле из машины скорой помощи сбежала худощавая женщина. Ее перевезли из психиатрической больницы в инфекционную, где она и сумела скрыться.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Эксклюзив#Полиция#Девочка#Пропажа#Дарья Сорокина
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