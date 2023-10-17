Родители пожаловались на отсутствие воспитателей в садике в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Из-за недостатка квалифицированных сотрудников с детьми приходится заниматься нянечкам, завхозу и заведующей. Так, по словам мужчины, который водит своих детей в подготовительную и в среднюю группы, у старшего сына за три года сменилось девять воспитателей, а у младшего — шесть, пишет Е1.
В 2022 году родители обращались в районное управление образования, в городской департамент образования и в Рособрнадзор. В департаменте им ответили, что с заведующей садика были взяты объяснения. Из учреждения уволились три педагога по собственному желанию, еще одна воспитательница ушла в декретный отпуск.
В начале 2023 года одну из групп расформировали из-за нехватки сотрудников. Вместо пяти стало четыре группы. При этом ситуация к осени не изменилась. Теперь родители намерены обращаться в прокуратуру. По словам мамы одной из девочек, все воспитатели утверждают, что нехватка кадров связана с неадекватностью заведующей.
Заведующая рассказала, что в младшей группе сейчас с детьми занимается не завхоз, а новая воспитательница, которая находится на замене заболевшей коллеги. Потом она станет работать в подготовительной группе. Также заведующая отметила, что никто из уволенных сотрудников не жаловался на нее.
Напомним, в детских садах Екатеринбурга не хватает почти 700 нянечек и 300 воспитателей. Дошкольных учреждений, где нет дефицита кадров, в городе немного.