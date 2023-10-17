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Родители пожаловались на отсутствие воспитателей в садике в Екатеринбурге

Родители пожаловались на отсутствие воспитателей в садике в Екатеринбурге

17 октября 2023, 04:34
Фото: 1MI
Родители детей, которые посещают детский сад №178 в Екатеринбурге, пожаловались на то, что в учреждении не хватает воспитателей.

Из-за недостатка квалифицированных сотрудников с детьми приходится заниматься нянечкам, завхозу и заведующей. Так, по словам мужчины, который водит своих детей в подготовительную и в среднюю группы, у старшего сына за три года сменилось девять воспитателей, а у младшего — шесть, пишет Е1.

В 2022 году родители обращались в районное управление образования, в городской департамент образования и в Рособрнадзор. В департаменте им ответили, что с заведующей садика были взяты объяснения. Из учреждения уволились три педагога по собственному желанию, еще одна воспитательница ушла в декретный отпуск.

В начале 2023 года одну из групп расформировали из-за нехватки сотрудников. Вместо пяти стало четыре группы. При этом ситуация к осени не изменилась. Теперь родители намерены обращаться в прокуратуру. По словам мамы одной из девочек, все воспитатели утверждают, что нехватка кадров связана с неадекватностью заведующей.

Заведующая рассказала, что в младшей группе сейчас с детьми занимается не завхоз, а новая воспитательница, которая находится на замене заболевшей коллеги. Потом она станет работать в подготовительной группе. Также заведующая отметила, что никто из уволенных сотрудников не жаловался на нее.

Напомним, в детских садах Екатеринбурга не хватает почти 700 нянечек и 300 воспитателей. Дошкольных учреждений, где нет дефицита кадров, в городе немного.

В детских садах Екатеринбурга не хватает 700 нянечек и 300 воспитателей
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#Общество#Дети#Детский сад#Педагоги#Родители#Нехватка#Воспитатели#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Дефицит кадров#Нехватка кадров#Департамент образования
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