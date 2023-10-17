Родители пожаловались на отсутствие воспитателей в садике в Екатеринбурге

Из-за недостатка квалифицированных сотрудников с детьми приходится заниматься нянечкам, завхозу и заведующей. Так, по словам мужчины, который водит своих детей в подготовительную и в среднюю группы, у старшего сына за три года сменилось девять воспитателей, а у младшего — шесть, пишет Е1.