tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Свердловская ФСИН опровергла информацию о совершенном сбежавшими зэками грабеже

Сбежавшие из екатеринбургской ИК-2 зэки не совершали грабеж

17 октября 2023, 10:37
Фото: 1MI

Свердловская ФСИН опровергла информацию о совершенном сбежавшими зэками грабеже

В свердловском ГУФСИН опровергли информацию о грабеже, который якобы совершили двое сбежавших из екатеринбургской колонии осужденных.

Напомним, осужденные сбежали из ИК-2 утром 17 октября — по прошествии двух часов силовики задержали обоих в Кировграде. В СМИ появились сведения, что за короткий период нахождения на свободе зэки избили и ограбили случайного прохожего, забрав у него телефон и около 8000 рублей. Один из сбежавших оказался за решеткой за смертельное ДТП, второй — за причинение тяжкого вреда здоровью.

В региональном управлении ФСИН заявили, что не располагают какой-либо информацией о совершенных беглецами преступлениях (помимо самого побега), передают «Вечерние ведомости».

Четвертые сутки в Свердловской области ищут сбежавшего из колонии преступника
Узнать подробнее
Читайте также:
Екатеринбуржцы обратились к Путину из-за строительства центра ФСИН у школыЗа два дня свердловское УФСИН разыскало 45 скрывавшихся осужденныхМэр Екатеринбурга вмешался в конфликт жителей Уктуса и ФСИН
#Колония#Осужденные#Колонии#Исправительная колония#ФСИН#Екатеринбург#Григорий Орлов
Подпишитесь
Итоги недели в Тагиле: сероводородный сентябрь и неэффективные вложения в экологию
Вчера, 09:20
40 автобусов за 414,4 миллиона закупает администрация Нижнего Тагила
14 октября, 12:18
Миллионные траты заводов Тагила на снижение выбросов дали низкий эффект в 2022 году
13 октября, 13:58
Новая 10-метровая гирлянда украсит Нижний Тагил на Новый год
14 октября, 10:53
Житель Каменска-Уральского отсудил 140 тысяч у мужчины за выбитые зубы
Вчера, 07:18
Школьник с дипломом: в Нижнем Тагиле готовят IT-специалистов из учеников 8-11 классов
Сегодня, 04:00