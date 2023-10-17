Сбежавшие из екатеринбургской ИК-2 зэки не совершали грабеж

Напомним, осужденные сбежали из ИК-2 утром 17 октября — по прошествии двух часов силовики задержали обоих в Кировграде. В СМИ появились сведения, что за короткий период нахождения на свободе зэки избили и ограбили случайного прохожего, забрав у него телефон и около 8000 рублей. Один из сбежавших оказался за решеткой за смертельное ДТП, второй — за причинение тяжкого вреда здоровью.