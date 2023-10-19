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Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Причины резкого удорожания яблок в России

19 октября 2023, 16:23
Обсуждаются причины резкого удорожания яблок в России. Согласно данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию выросли на 26% с сентября 2022 года.

Мы рассмотрим пример яблок и постараемся выяснить причины такого подорожания, а также проанализировать перспективы отечественного фруктового производства, пишет runews24.ru.

Яблоки занимают особое место среди фруктов: они импортируются из-за границы, но также широко производятся в России и используются в различных продуктах (пюре, соки, варенье и т. д.). Поэтому состояние рынка яблок отражает общую экономическую ситуацию в плодоовощном сегменте российского АПК.

Если рассматривать оптовые цены на яблоки, то в начале октября средняя стоимость составляла 45 рублей за килограмм. Однако в рознице цена на яблоки достигает 123 рублей за килограмм, что почти в 3 раза выше.

Самые доступные яблоки можно найти в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, где они стоят 94 рубля за килограмм.

Наблюдается снижение оптовых и розничных цен в последние недели, что связано с сезонными особенностями: новый урожай поступает на рынок.

Однако, если посмотреть на динамику цен с начала года, то к середине октября стоимость яблок выросла на 16%, что примерно в 3 раза больше, чем инфляция за этот период.

Частичное повышение цен на яблоки объясняется сокращением импорта. По данным из Рисунка 2, ввоз яблок из-за границы в 2023 году был ниже, чем в предыдущие годы.

Это связано с ослаблением российской валюты. Курс рубля начал снижаться летом 2023 года: в начале июня один доллар стоил около 82 рублей, а через два месяца — уже 96 рублей.

Естественно, сокращение импорта яблок и рост издержек импортеров из-за ослабления рубля привели к увеличению цен.

На стоимость яблок также влияет отечественное производство, которое значительно выросло в последние годы.

В период с 2018 по 2022 год самообеспеченность яблоками составила 64,5% при производстве 1 280 тысяч тонн. В сравнении: в период с 2013 по 2017 годы эти показатели составляли 42% и 699 тысяч тонн.

Краснодарский край является крупнейшим производителем яблок в России и основным поставщиком для других регионов.

#Общество#Рост цен
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