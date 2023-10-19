Причины резкого удорожания яблок в России

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Мы рассмотрим пример яблок и постараемся выяснить причины такого подорожания, а также проанализировать перспективы отечественного фруктового производства, пишет runews24.ru.
Яблоки занимают особое место среди фруктов: они импортируются из-за границы, но также широко производятся в России и используются в различных продуктах (пюре, соки, варенье и т. д.). Поэтому состояние рынка яблок отражает общую экономическую ситуацию в плодоовощном сегменте российского АПК.
Если рассматривать оптовые цены на яблоки, то в начале октября средняя стоимость составляла 45 рублей за килограмм. Однако в рознице цена на яблоки достигает 123 рублей за килограмм, что почти в 3 раза выше.
Самые доступные яблоки можно найти в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, где они стоят 94 рубля за килограмм.
Наблюдается снижение оптовых и розничных цен в последние недели, что связано с сезонными особенностями: новый урожай поступает на рынок.
Однако, если посмотреть на динамику цен с начала года, то к середине октября стоимость яблок выросла на 16%, что примерно в 3 раза больше, чем инфляция за этот период.
Частичное повышение цен на яблоки объясняется сокращением импорта. По данным из Рисунка 2, ввоз яблок из-за границы в 2023 году был ниже, чем в предыдущие годы.
Это связано с ослаблением российской валюты. Курс рубля начал снижаться летом 2023 года: в начале июня один доллар стоил около 82 рублей, а через два месяца — уже 96 рублей.
Естественно, сокращение импорта яблок и рост издержек импортеров из-за ослабления рубля привели к увеличению цен.
На стоимость яблок также влияет отечественное производство, которое значительно выросло в последние годы.
В период с 2018 по 2022 год самообеспеченность яблоками составила 64,5% при производстве 1 280 тысяч тонн. В сравнении: в период с 2013 по 2017 годы эти показатели составляли 42% и 699 тысяч тонн.
Краснодарский край является крупнейшим производителем яблок в России и основным поставщиком для других регионов.