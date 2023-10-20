Турагентство хотят обанкротить, а УК копят долги. Крупные арбитражные дела в сентябре

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Сергей Савельев подал иск на 214,6 млн рублей в Арбитражный суд Свердловской области к ООО «ГК Виста». Истец требует признать компанию банкротом. Суд принял дело к производству и назначил дату первого заседания.
ООО «ГК Виста» принадлежит Максиму Пузанкову, в отношении которого также ведется процедура банкротства. Также Пузанков являлся собственником ООО «Санвэй», прекратившей свою деятельность в 2020 году. Компания являлась центром бронирования путевок и после ее закрытия многие турагентства и туристы остались без денег.
Поставщик электроэнергии ПАО «Т Плюс» подал иски к двум управляющим компаниям Екатеринбурга за задолженность по договорам электроснабжения. С «УК ЖКХ Октябрьского района» истец требует 197 млн рублей, с УК «Единый Стандарт» — 133 млн рублей. Оба иска приняты к судебному производству.
Также в суде рассматривается еще два иска от «Т Плюс» к «УК ЖКХ Октябрьского района» на общую сумму 232 тысячи рублей в качестве взыскания задолженности. А у УК «Единый Стандарт» энергопоставщик по этому же поводу отсудил 3 млн рублей в 2022 году.
ООО «ИК Уралспецтеплоремонт» требует через суд 132 млн рублей с Дмитрия Соколова. Иск оставлен без движения до устранения недостатков.
Дмитрий Соколов является бывшим совладельцем «ИК Уралспецтеплоремонт», которая занимается электромонтажными работами. Также в суде рассматривается еще два иска от компании к Соколову о признании договоров недействительными. Самой компании «ИК Уралспецтеплоремонт» предъявлен иск о признании банкротства от АО «Элевел Инженер».
Ликвидатор компании ООО «ПК Альтор» Светлана Парфенова подала иск на банкротство компании на сумму 114 млн рублей. производство по делу возбуждено.
Ликвидация «ПК Альтор», которая занималась строительно-монтажными и ремонтными работами, началась в июле 2023 года. В тоже время индивидуальный предприниматель Евгений Суханов выиграл у компании 18 млн рублей в качестве возврата средств за невыполненные работы.