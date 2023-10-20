tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Пять многомиллионных исков подано в суд Свердловской области в сентябре

Турагентство хотят обанкротить, а УК копят долги. Крупные арбитражные дела в сентябре

20 октября 2023, 10:06
Фото: 1MI

Пять многомиллионных исков подано в суд Свердловской области в сентябре

Туристическое агентство хотят признать несостоявшимся, а УК задолжали поставщику десятки миллионов за электроэнергию. Какие крупные иски подавались в Арбитражный суд Свердловской области в сентябре 2023 года.

Банкротство туристического агентства

Сергей Савельев подал иск на 214,6 млн рублей в Арбитражный суд Свердловской области к ООО «ГК Виста». Истец требует признать компанию банкротом. Суд принял дело к производству и назначил дату первого заседания.

ООО «ГК Виста» принадлежит Максиму Пузанкову, в отношении которого также ведется процедура банкротства. Также Пузанков являлся собственником ООО «Санвэй», прекратившей свою деятельность в 2020 году. Компания являлась центром бронирования путевок и после ее закрытия многие турагентства и туристы остались без денег.

Задолженности УК

Поставщик электроэнергии ПАО «Т Плюс» подал иски к двум управляющим компаниям Екатеринбурга за задолженность по договорам электроснабжения. С «УК ЖКХ Октябрьского района» истец требует 197 млн рублей, с УК «Единый Стандарт» — 133 млн рублей. Оба иска приняты к судебному производству.

Также в суде рассматривается еще два иска от «Т Плюс» к «УК ЖКХ Октябрьского района» на общую сумму 232 тысячи рублей в качестве взыскания задолженности. А у УК «Единый Стандарт» энергопоставщик по этому же поводу отсудил 3 млн рублей в 2022 году.

Мэрия Екатеринбурга судится с ТРЦ «Гринвич» из-за 120 тысяч рублей
Узнать подробнее

Корпоративный спор

ООО «ИК Уралспецтеплоремонт» требует через суд 132 млн рублей с Дмитрия Соколова. Иск оставлен без движения до устранения недостатков.

Дмитрий Соколов является бывшим совладельцем «ИК Уралспецтеплоремонт», которая занимается электромонтажными работами. Также в суде рассматривается еще два иска от компании к Соколову о признании договоров недействительными. Самой компании «ИК Уралспецтеплоремонт» предъявлен иск о признании банкротства от АО «Элевел Инженер».

Банкротство ликвидируемой компании

Ликвидатор компании ООО «ПК Альтор» Светлана Парфенова подала иск на банкротство компании на сумму 114 млн рублей. производство по делу возбуждено.

Ликвидация «ПК Альтор», которая занималась строительно-монтажными и ремонтными работами, началась в июле 2023 года. В тоже время индивидуальный предприниматель Евгений Суханов выиграл у компании 18 млн рублей в качестве возврата средств за невыполненные работы.

Почти 2 млн рублей штрафов выплатят собственники контейнерных площадок на Урале
Узнать подробнее
Читайте также:
Владелец «Смешариков» судится со свердловскими бизнесменами из-за Нюши и БарашаСудья Арбитражного суда Свердловской области перевела мошенникам два миллиона рублейWildberries обвинили в незаконном строительстве склада в Екатеринбурге
#Экономика#Эксклюзив#Свердловская область#Арбитражный суд#Банкротство#Анна Григорьева#УК#Электроэнергия#Иски#Ликвидация#Договоры
Подпишитесь
Минимум 100 тысяч: тагильчане высказались о зарплате мужчин
Вчера, 08:43
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
18 октября, 11:14
Депутаты ГГО отказались рассматривать вопрос об отставке главы Дмитрия Летникова
18 октября, 08:40
В Нижнем Тагиле ликвидируют несанкционированные свалки у садов, гаражей и больниц
Вчера, 09:38
Назвалась матерью: женщина угрожает из-за новости о 19-летнем экстремисте из Тагила
Вчера, 13:25
Запретные грибы: за сбор каких видов в Свердловской области можно сесть в тюрьму
Вчера, 13:01