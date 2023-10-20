Турагентство хотят обанкротить, а УК копят долги. Крупные арбитражные дела в сентябре

Также в суде рассматривается еще два иска от «Т Плюс» к «УК ЖКХ Октябрьского района» на общую сумму 232 тысячи рублей в качестве взыскания задолженности. А у УК «Единый Стандарт» энергопоставщик по этому же поводу отсудил 3 млн рублей в 2022 году.