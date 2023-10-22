Опасный для экологии объект работает с нарушениями на заводе в Богдановиче

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Так, по результатам проверки выяснилось, что предприятие осуществляет выбросы в водные объекты без определенных нормативов. Кроме того, Верхне-Полдневское водохранилище используется с нарушениями.
При накоплении отходов предприятие не соблюдает их селективность, а также у него отсутствует план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
По рузультатам мероприятий завод получил предписание об устранении нарушений. Ситуацию контролирует ведомство.
Напомним, ранее Росприроднадзором были выявлены более 10 нарушений на «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле. В частности, был превышен объем веществ, выбрасываемых в атмосферу.