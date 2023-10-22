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Нарушения при работе с опасным объектом найдены на заводе в Богдановиче

Опасный для экологии объект работает с нарушениями на заводе в Богдановиче

22 октября 2023, 07:16
Фото: 1MI

Нарушения при работе с опасным объектом найдены на заводе в Богдановиче

Объект негативно влияющий на окружающую среду работает с нарушениями на ОАО «Огнеупоры» в Богдановиче. Ряд нарушений обнаружили специалисты Уральского управления Росприроднадзора.

Так, по результатам проверки выяснилось, что предприятие осуществляет выбросы в водные объекты без определенных нормативов. Кроме того, Верхне-Полдневское водохранилище используется с нарушениями.

При накоплении отходов предприятие не соблюдает их селективность, а также у него отсутствует план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

По рузультатам мероприятий завод получил предписание об устранении нарушений. Ситуацию контролирует ведомство.

Напомним, ранее Росприроднадзором были выявлены более 10 нарушений на «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле. В частности, был превышен объем веществ, выбрасываемых в атмосферу.

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