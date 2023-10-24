Сколько лифтов заменили в Нижнем Тагиле за последние четыре года

Напомним, молодая мама попала в больницу с переломом стопы и ушибами после того, как ее зажало в лифте в доме на улице Удовенко. Вечером 21 октября она успела закатить туда коляску, однако лифт начал движение, когда тагильчанка зашла только одной ногой. В результате она провисела вниз головой около получаса, затем ее смогли вытащить.