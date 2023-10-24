Сколько лифтов заменили в Нижнем Тагиле за последние четыре года

Posted 24 октября, 12:54
Published 24 октября, 12:54
Modified 24 октября, 14:13
Updated 24 октября, 14:13
В феврале 2023 года глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что за последние три года в городе уже заменили 312 старых лифтов. В 2020 и 2021 году — 198 штук, в 2022 году — 114 в 30 домах. Еще на замену 77 в 17 домах были выделены средства в 2023 году.
Как правило, срок службы лифта составляет 25 лет. После этого он требует замены, а отдельные части подъемного механизма требуют ремонта и раньше положенного срока.
Мы живем в доме 1992 года постройки, заселились мы в январе 1993. То есть лифту уже точно больше 30 лет. За эти годы нам его не меняли. Регулярно там застревают дети — мы с мужем летом спасали мальчика так. Или лифт выключается в самый неподходящий момент. Но нашего дома даже нет в планах на этот год, в лучшем случае стоит срок 2024–2026 годы, — рассказала TagilCity.ru жительница Алтайского микрорайона.
Напомним, молодая мама попала в больницу с переломом стопы и ушибами после того, как ее зажало в лифте в доме на улице Удовенко. Вечером 21 октября она успела закатить туда коляску, однако лифт начал движение, когда тагильчанка зашла только одной ногой. В результате она провисела вниз головой около получаса, затем ее смогли вытащить.