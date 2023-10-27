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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

В Екатеринбурге на автовокзале угнали велосипед за 100 тысяч рублей

В Екатеринбурге мужчина угнал велосипед за 100 тысяч и попал на записи камер

27 октября 2023, 13:55
Фото: 1MI

В Екатеринбурге на автовокзале угнали велосипед за 100 тысяч рублей

В районе автовокзала в Екатеринбурге неизвестный мужчина угнал велосипед. Все это засняли камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что мужчина схватил велосипед прямо с парковки, после чего скрылся на улице Циолковского. Все это происходило в темное время суток, сообщает «Урал Мэш».

Владелец транспортного средства обратился в полицию. Он рассказал, что велосипед стоит 100 тысяч рублей. Он принадлежал курьеру, которому теперь придется доставлять клиентам заказы пешком.

Ранее полицейские Нижнего Тагила сообщили, что они разыскивают мужчину и женщину, подозреваемых в угоне машины Ford Focus в районе остановки кладбища «Рогожино».

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#Криминал#Парковка#Угон#Велосипед#Видеонаблюдение#Камеры#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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