В Екатеринбурге мужчина угнал велосипед за 100 тысяч и попал на записи камер

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
На кадрах видно, что мужчина схватил велосипед прямо с парковки, после чего скрылся на улице Циолковского. Все это происходило в темное время суток, сообщает «Урал Мэш».
Владелец транспортного средства обратился в полицию. Он рассказал, что велосипед стоит 100 тысяч рублей. Он принадлежал курьеру, которому теперь придется доставлять клиентам заказы пешком.
Ранее полицейские Нижнего Тагила сообщили, что они разыскивают мужчину и женщину, подозреваемых в угоне машины Ford Focus в районе остановки кладбища «Рогожино».