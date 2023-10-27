В Екатеринбурге мужчина угнал велосипед за 100 тысяч и попал на записи камер

На кадрах видно, что мужчина схватил велосипед прямо с парковки, после чего скрылся на улице Циолковского. Все это происходило в темное время суток, сообщает «Урал Мэш».



Владелец транспортного средства обратился в полицию. Он рассказал, что велосипед стоит 100 тысяч рублей. Он принадлежал курьеру, которому теперь придется доставлять клиентам заказы пешком.