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Updated Сегодня, 11:32

Новый мировой порядок через 10 лет: эзотерик делится своими прогнозами

Новый мировой порядок через 10 лет: эзотерик делится своими прогнозами

31 октября 2023, 11:30
Фото: 1MI
Через 10 лет человечество переживет кризис, и мир изменится в геометрической прогрессии, что приведет к перераспределению сил на планете и новому мировому порядку, который принесет благоденствие одним и печаль и горе другим.

Последние годы принесли человечеству войны, катастрофы и пандемии. Однако эзотерики уверены, что это только начало, поскольку планета переходит на новый уровень с более высокими вибрациями.

Известная эзотерик и таролог Марианна Абравитова поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своей точкой зрения о будущем человечества. Она сказала, что мир меняется очень быстро, и нам следует быть готовыми к новым испытаниям.

Раньше информация распространялась очень медленно и была недоступной для многих людей. Сейчас же мы можем получить информацию за секунды, что вызывает изменения в сознании и восприятии людей.

Технологии также развиваются, и это приводит к перераспределению сил на Земле. Происходит переформатирование, когда силы из центра распадаются на несколько частей по всему миру. В результате возникают кризисы, которые приводят к большим потерям.

Марианна Абравитова уверена, что процесс выхода из этого кризиса займет много времени. Она прогнозирует, что все должно устаканиться примерно к 2032–2033 годам, и мы увидим новый мировой порядок. Однако это будет иметь различные последствия для людей: некоторые будут испытывать благополучие, а другие — горе.

Через 10 лет, по словам Марианны Абравитовой, мы будем жить в совершенно другом мире, и это может вызвать удивление, когда мы вспомним о том, какими мы были раньше.

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