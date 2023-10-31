Новый мировой порядок через 10 лет: эзотерик делится своими прогнозами

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Последние годы принесли человечеству войны, катастрофы и пандемии. Однако эзотерики уверены, что это только начало, поскольку планета переходит на новый уровень с более высокими вибрациями.
Известная эзотерик и таролог Марианна Абравитова поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своей точкой зрения о будущем человечества. Она сказала, что мир меняется очень быстро, и нам следует быть готовыми к новым испытаниям.
Раньше информация распространялась очень медленно и была недоступной для многих людей. Сейчас же мы можем получить информацию за секунды, что вызывает изменения в сознании и восприятии людей.
Технологии также развиваются, и это приводит к перераспределению сил на Земле. Происходит переформатирование, когда силы из центра распадаются на несколько частей по всему миру. В результате возникают кризисы, которые приводят к большим потерям.
Марианна Абравитова уверена, что процесс выхода из этого кризиса займет много времени. Она прогнозирует, что все должно устаканиться примерно к 2032–2033 годам, и мы увидим новый мировой порядок. Однако это будет иметь различные последствия для людей: некоторые будут испытывать благополучие, а другие — горе.
Через 10 лет, по словам Марианны Абравитовой, мы будем жить в совершенно другом мире, и это может вызвать удивление, когда мы вспомним о том, какими мы были раньше.