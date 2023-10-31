Новый мировой порядок через 10 лет: эзотерик делится своими прогнозами

Марианна Абравитова уверена, что процесс выхода из этого кризиса займет много времени. Она прогнозирует, что все должно устаканиться примерно к 2032–2033 годам, и мы увидим новый мировой порядок. Однако это будет иметь различные последствия для людей: некоторые будут испытывать благополучие, а другие — горе.