Россиянка взяла две медали на первенстве мира по шашкам-64

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В этом турнире приняли участие более 150 спортсменов из разных стран мира. Участники из России проявили себя великолепно, выиграв 27 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовые медали, пишет ИА RuNews24.ru.
Состязания проводились в шести возрастных группах и включали три программы: классическую, быструю и молниеносную.
Ирина Анурина, которая тренируется в калужской спортивной школе «Шашки русские», абсолютно заслуженно получила две медали. В своей возрастной категории до 27 лет она заняла третье место в классической игре и второе место в молниеносной программе.