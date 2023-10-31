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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Россиянка взяла две медали на первенстве мира по шашкам-64

31 октября 2023, 11:18
Ирина Анурина вернулась из Турции, где проходили соревнования по шашкам-64. Она привезла с собой две ценные награды: серебро и бронзу.

В этом турнире приняли участие более 150 спортсменов из разных стран мира. Участники из России проявили себя великолепно, выиграв 27 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовые медали, пишет ИА RuNews24.ru.

Состязания проводились в шести возрастных группах и включали три программы: классическую, быструю и молниеносную.

Ирина Анурина, которая тренируется в калужской спортивной школе «Шашки русские», абсолютно заслуженно получила две медали. В своей возрастной категории до 27 лет она заняла третье место в классической игре и второе место в молниеносной программе.

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