Врач из Екатеринбурга хотела продлить срок действия сим-карты и потеряла 7,3 млн

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Пострадавшая рассказала, что ей позвонила незнакомка, которая представилась менеджером мобильного оператора.
Далее, как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, женщина рассказала врачу, что у ее сим-карты заканчивается срок действия, поэтому нужно заключить новый договор через Госуслуги. Доктор поверила.
После этого пострадавшая назвала все коды, которые пришли на ее телефон, незнакомке. В техподдержке Госуслуг женщине заблокировали доступ на три для в связи с тем, что на ее аккаунт входили неизвестные.
Затем доктору позвонила лжесотрудник отдела финансовых махинаций Банка России и рассказала, что будет заниматься отслеживанием сомнительных заявок на кредиты с использованием ее личных данных. Далее жертве присылали кредитные договоры, которые якобы нужно было подписывать для того, чтобы они аннулировались.
Итогом стали кредиты, оформленные на пострадавшую. Их общая сумма — 7,3 млн рублей. В оформлении некоторых займов банки отказали женщине.
Уже после проделанного врач рассказала супругу о том, какой сложный у нее выдался день. Муж сразу понял, что жену обманули, и они обратились в полицию.
Ранее сообщалось, что аферисты придумали новый способ обмана свердловчан.