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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

В Екатеринбурге врач отдала мошенникам 7,3 млн рублей

Врач из Екатеринбурга хотела продлить срок действия сим-карты и потеряла 7,3 млн

31 октября 2023, 10:28
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге врач отдала мошенникам 7,3 млн рублей

49-летняя доктор из Екатеринбурга попалась на уловку мошенников. Под их давлением она оформила на себя кредиты на сумму 7,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Пострадавшая рассказала, что ей позвонила незнакомка, которая представилась менеджером мобильного оператора.

Далее, как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, женщина рассказала врачу, что у ее сим-карты заканчивается срок действия, поэтому нужно заключить новый договор через Госуслуги. Доктор поверила.

После этого пострадавшая назвала все коды, которые пришли на ее телефон, незнакомке. В техподдержке Госуслуг женщине заблокировали доступ на три для в связи с тем, что на ее аккаунт входили неизвестные.

Затем доктору позвонила лжесотрудник отдела финансовых махинаций Банка России и рассказала, что будет заниматься отслеживанием сомнительных заявок на кредиты с использованием ее личных данных. Далее жертве присылали кредитные договоры, которые якобы нужно было подписывать для того, чтобы они аннулировались.

Итогом стали кредиты, оформленные на пострадавшую. Их общая сумма — 7,3 млн рублей. В оформлении некоторых займов банки отказали женщине.

Уже после проделанного врач рассказала супругу о том, какой сложный у нее выдался день. Муж сразу понял, что жену обманули, и они обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что аферисты придумали новый способ обмана свердловчан.

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#Криминал#Мошенничество#Обман#Кредит#Врач#Госуслуги#Банк России#Сим-карта#Екатеринбург#Техподдержка#Дарья Сорокина
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