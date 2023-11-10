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Амурчане зарегистрировали брак на международной выставке-форуме «Россия»

Амурчане зарегистрировали брак на международной выставке-форуме «Россия»

10 ноября 2023, 17:18
Фото: Фрагмент видео
В пятницу, 10 ноября, на площадке международной выставки-форума «Россия», проходящей на ВДНХ в Москве, связали себя узами брака амурчане Александр и Алена Андрейченко, которые познакомились на космодроме «Восточный».

Церемонию бракосочетания назвали «День космического масштаба», а проходила она в павильоне «Космонавтика и авиация», пишет RT.

Как отметила новоиспеченная супруга, вся их жизнь связана с космосом и они очень рады, что заключили свой брак в таком месте.

«Если бы мы праздновали свадьбу в кругу семьи, то мы бы не получили столько впечатлений, столько внимания», — отметила Алена Андрейченко.

«Свадьба прошла даже лучше, чем мы планировали. Организаторы хотели подарить нам подарок, сделать сюрприз — у них это получилось», — добавил ее супруг Александр Андрейченко.

На церемонии бракосочетания присутствовали губернатор Амурской области Василий Орлов, российский космонавт Сергей Корсаков и генеральный директор АО «ЦЭНКИ — Космодромы России» Николай Нестечук.

«Такой день остается в памяти на всю жизнь, а у вас — вдвойне: не у каждого получится сыграть свадьбу так, как это делаете вы. Каждый год на нашем космодроме бывает президент Владимир Путин, он держит стройку на личном контроле, — отметил Василий Орлов, обращаясь к молодоженам. — Космодром „Восточный“ — это будущее нашей страны, ворота в космос. Вы работаете в правильном месте, правильной области, а сегодня совершили правильный поступок».

Прогулка для жениха и невесты на отечественном автомобиле AURUS, разработанном коллективом государственного научного центра Российской Федерации ФГУП «НАМИ», стала частью церемонии. Во время поездки супруги осмотрели главные достопримечательности выставки «Россия». Затем Александру и Алене Андрейченко предоставили для отдыха после свадьбы номер в партнерском отеле. Комитет по туризму города Москвы подготовил для молодой семьи экскурсию по столице.

Международная выставка-форум «Россия» — грандиозное событие, призванное продемонстрировать основные достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

На время проведения выставки гостей также ждет насыщенная деловая, культурно-развлекательная и образовательная программы. В выставке принимают участие представители органов федеральной власти, крупных корпораций, общественных объединений, зарубежных стран. Мероприятие продлится до 12 апреля 2024 года.

#Общество
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