«Найти отдел с хлебом»: как выжить в городе при урагане

В первую очередь, если ветер становится очень сильным, нужно найти место для укрытия. Если видите, что все вокруг перемещается или разлетается, то это явный признак опасности. В такой ситуации лучше всего уехать на подземную парковку или многоуровневую стоянку, а если передвигаетесь пешком или на самокате, то спуститься в подземный переход. Также можно отправиться в метро, если оно есть в городе. Там гарантирована безопасность от падающих предметов.