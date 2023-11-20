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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

«Найти отдел с хлебом»: как выжить в городе при урагане

«Найти отдел с хлебом»: как выжить в городе при урагане

20 ноября 2023, 10:55
Фото: Midjourney
Эксперт по выживанию Михаил Ярин дал рекомендации о том, как вести себя при урагане: прятаться, искать защиту в подземных парковках или многоуровневых стоянках, отправляться в метро, заходить в супермаркет и находить отдел с хлебом, а также не рисковать и отменить или отложить все срочные дела.

При урагане важно знать, как правильно действовать, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. Эксперт по выживанию Михаил Ярин поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своими советами.

В первую очередь, если ветер становится очень сильным, нужно найти место для укрытия. Если видите, что все вокруг перемещается или разлетается, то это явный признак опасности. В такой ситуации лучше всего уехать на подземную парковку или многоуровневую стоянку, а если передвигаетесь пешком или на самокате, то спуститься в подземный переход. Также можно отправиться в метро, если оно есть в городе. Там гарантирована безопасность от падающих предметов.

Если нет возможности укрыться в этих местах, то можно зайти в ближайший супермаркет. Основное правило — сразу найти отдел с хлебом. Обычно он располагается в самом конце магазина, чтобы покупатель прошел по всему залу и мог сделать дополнительные покупки. В случае урагана важно находиться подальше от больших стеклянных окон, чтобы быть в безопасности, если что-то влетит в витрину.

Важно понимать, что нет ничего такого срочного, что стоило бы рисковать своей жизнью. Если у вас есть здравый смысл, то отмените или отложите все дела. Даже пропуск работы или ответственное мероприятие будет лучшим решением, чем выходить на улицу и подвергать себя опасности во время урагана.

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