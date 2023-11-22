Куда и как возят грузы? Агрокомплекс «Горноуральский» не установил ГЛОНАСС

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
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Updated Сегодня, 04:22
13 ноября руководство агрокомплекса «Горноуральский» в лице директора Вадима Куликова получило предостережение от Федеральной службы по надзору в сфере транспорта за отсутствие навигационной системы на автомашинах, используемых предприятием. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Согласно постановлению правительства РФ от 22 декабря 2020 года, транспортные средства должны быть оснащены навигацией, для отслеживания их местоположения и передвижения.
Обеспечить передачу информации о географической широте и долготе местоположения ТС, его путевом угле и скорости движения, времени и дате фиксации местоположения ТС с интервалом передачи не более 30 секунд, — говорится в предостережении свинокомплексу.
Речь в требовании идет об оснащении транспорта, который перевозит груз свинокомплекса. Помимо этого у предприятия есть большегрузы, которые, как уверяют общественники в Горноуральском, свозят на арендованные у Горноуральского городского округа поля жидкую фракцию навоза. Как предполагают местные жители, именно из-за постоянного слива навоза в воде, которая течет из кранов в поселке, содержится органика и марганец. В нижнетагильском лесничестве редакции TagilCity.ru сообщали, что на территории поселка имеется загрязнение рек.