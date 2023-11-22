Куда и как возят грузы? Агрокомплекс «Горноуральский» не установил ГЛОНАСС

Речь в требовании идет об оснащении транспорта, который перевозит груз свинокомплекса. Помимо этого у предприятия есть большегрузы, которые, как уверяют общественники в Горноуральском, свозят на арендованные у Горноуральского городского округа поля жидкую фракцию навоза. Как предполагают местные жители, именно из-за постоянного слива навоза в воде, которая течет из кранов в поселке, содержится органика и марганец. В нижнетагильском лесничестве редакции TagilCity.ru сообщали, что на территории поселка имеется загрязнение рек.