Путин заявил о пятикратном сокращении проверок бизнеса

В ходе встречи с правительством, президент Владимир Путин заявил о значительном уменьшении числа проверок бизнеса в России. Согласно его словам, количество проверок сократилось в пять раз с 2019 года, пишет business-magazine.online. Он отметил, что данное направление является одним из приоритетов работы правительства, особенно в условиях сегодняшней ситуации на рынке, чтобы создать благоприятную атмосферу для отечественного бизнеса и дать ему возможность занять новые ниши.