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Путин заявил о пятикратном сокращении проверок бизнеса

Путин заявил о пятикратном сокращении проверок бизнеса

22 ноября 2023, 17:30
Фото: 1MI
Путин заявил о пятикратном сокращении проверок бизнеса в России с 2019 года и предложил продлить мораторий на проверки до конца 2024 года.

В ходе встречи с правительством, президент Владимир Путин заявил о значительном уменьшении числа проверок бизнеса в России. Согласно его словам, количество проверок сократилось в пять раз с 2019 года, пишет business-magazine.online. Он отметил, что данное направление является одним из приоритетов работы правительства, особенно в условиях сегодняшней ситуации на рынке, чтобы создать благоприятную атмосферу для отечественного бизнеса и дать ему возможность занять новые ниши.

Президент также подчеркнул необходимость продолжения «разбюрократизации» бизнес-процессов и предложил продлить мораторий на неплановые проверки. Михаил Мишустин, премьер-министр, отметил, что продление моратория следует обсудить с прокуратурой, чтобы определить оптимальный срок. Однако президент высказался за необходимость выбора наиболее подходящего срока, отметив, что прокуратура всегда предлагает больший период. В результате совещания было принято решение о продлении моратория на неплановые проверки как минимум до конца 2024 года.

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