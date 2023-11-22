Путин заявил о пятикратном сокращении проверок бизнеса

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
В ходе встречи с правительством, президент Владимир Путин заявил о значительном уменьшении числа проверок бизнеса в России. Согласно его словам, количество проверок сократилось в пять раз с 2019 года, пишет business-magazine.online. Он отметил, что данное направление является одним из приоритетов работы правительства, особенно в условиях сегодняшней ситуации на рынке, чтобы создать благоприятную атмосферу для отечественного бизнеса и дать ему возможность занять новые ниши.
Президент также подчеркнул необходимость продолжения «разбюрократизации» бизнес-процессов и предложил продлить мораторий на неплановые проверки. Михаил Мишустин, премьер-министр, отметил, что продление моратория следует обсудить с прокуратурой, чтобы определить оптимальный срок. Однако президент высказался за необходимость выбора наиболее подходящего срока, отметив, что прокуратура всегда предлагает больший период. В результате совещания было принято решение о продлении моратория на неплановые проверки как минимум до конца 2024 года.