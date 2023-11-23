Ребенок упал в колодец в Екатеринбурге и ударился головой

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Мама пострадавшего ребенка Ольга отметила, что сын шел из школы домой, как вдруг провалился, пишет Е1. В этот момент мальчик был не один. Он шел и разговаривал с друзьями. Это произошло около пешеходного перехода.
Он зацепился и повис, одноклассники пытались его вытащить, но сил не хватило, — рассказала мама пострадавшего мальчика Ольга.
Спасли ребенка проходящие мимо молодые люди. У мальчика остался синяк на лбу. Теперь женщина ищет молодых людей, которые помогли мальчику. Она хочет их поблагодарить.
Ранее сообщалось, что два мальчика провалились под лед на реке в Екатеринбурге. Оба сумели самостоятельно выбраться на берег.