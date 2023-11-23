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Мальчик провалился в колодец в Екатеринбурге

Ребенок упал в колодец в Екатеринбурге и ударился головой

23 ноября 2023, 13:50
Фото: 1MI

Мальчик провалился в колодец в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 9-летний мальчик упал в колодец, который был открыт. Он ударился головой. ЧП произошло в вечернее время 22 ноября на перекрестке улиц Технической и Ангарской.

Мама пострадавшего ребенка Ольга отметила, что сын шел из школы домой, как вдруг провалился, пишет Е1. В этот момент мальчик был не один. Он шел и разговаривал с друзьями. Это произошло около пешеходного перехода.

Он зацепился и повис, одноклассники пытались его вытащить, но сил не хватило, — рассказала мама пострадавшего мальчика Ольга.

Спасли ребенка проходящие мимо молодые люди. У мальчика остался синяк на лбу. Теперь женщина ищет молодых людей, которые помогли мальчику. Она хочет их поблагодарить.

Ранее сообщалось, что два мальчика провалились под лед на реке в Екатеринбурге. Оба сумели самостоятельно выбраться на берег.

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#Происшествия#Ребенок#Травма#Дети#Колодец#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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