Правильно чихать, надо уметь. Как это делать рассказал свердловский Роспотребнадзор

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
По данным специалистов, для правильного чихания нужен тканевый носовой платок или бумажные салфетки. Последние считаются даже более гигиеничными.
При чиханье и кашле нужно прикрыть рот и нос салфеткой и сразу же после использования выбросить ее в мусорное ведро. После чего необходимо вымыть руки с мылом, — рассказывают в Роспотребнадзоре.
Если салфетка или платок отсутствуют, тогда чихать или кашлять нужно в сгиб локтя или рукава. Тогда руки не окажутся зараженными микробами и риск передачи инфекции снизится.
Обязательно нужно отворачиваться от людей, а лучше вообще отойти от них на 1,5-2 метра. А в самом конце надо помыть руки.
При этом в ладони чихать или кашлять нельзя ни в коем случае. Если это все же случилось, надо помыть руки.