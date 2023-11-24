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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Правильно чихать, надо уметь. Как это делать рассказал свердловский Роспотребнадзор

Правильно чихать, надо уметь. Как это делать рассказал свердловский Роспотребнадзор

24 ноября 2023, 07:29
Фото: 1MI
О правилах безопасного чихания и кашля, которые помогают предупредить распространение возможных инфекций, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

По данным специалистов, для правильного чихания нужен тканевый носовой платок или бумажные салфетки. Последние считаются даже более гигиеничными.

При чиханье и кашле нужно прикрыть рот и нос салфеткой и сразу же после использования выбросить ее в мусорное ведро. После чего необходимо вымыть руки с мылом, — рассказывают в Роспотребнадзоре.

Если салфетка или платок отсутствуют, тогда чихать или кашлять нужно в сгиб локтя или рукава. Тогда руки не окажутся зараженными микробами и риск передачи инфекции снизится.

Обязательно нужно отворачиваться от людей, а лучше вообще отойти от них на 1,5-2 метра. А в самом конце надо помыть руки.

При этом в ладони чихать или кашлять нельзя ни в коем случае. Если это все же случилось, надо помыть руки.

#Свердловская область#Здоровье#Болезнь#Роспотребнадзор#Советы#Ирина Кирилова#Рекомендации
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