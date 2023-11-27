Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение формальдегида и завод-нарушитель

Из позитивного: на неделе в мэрии Нижнего Тагила объявили о запланированном в этом году вводе в эксплуатацию обновленных котельных. Эти работы на сумму свыше 600 миллионов рублей проводятся в рамках проекта «Чистый воздух». Обещают, что благодаря реконструкции выбросов станет меньше на 20%.