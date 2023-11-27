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Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение формальдегида и завод-нарушитель

Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение формальдегида и завод-нарушитель

27 ноября 2023, 13:45
Фото: tagilcity.ru
На прошлой неделе в Нижнем Тагиле были запах выбросов и серо-красная пыль, кирпичный завод получил штраф, а мэрия заявила о готовности запускать новые котельные. Также на TagilCity.ru вышел ряд материалов и интервью на экологическую тему.

На минувшей неделе в Нижнем Тагиле формальдегид превышал предельно допустимую концентрацию. Так, 22 ноября, в среду, в 13:00 часов его значение на посту №4 — на Тагилстрое — достигло 1,02 ПДК. Там в Нижнем Тагиле располагается главный загрязнитель — ЕВРАЗ НТМК.

Формальдегид — это канцерогенное вещество, имеющее первый класс опасности. При долгом воздействии вызывает конъюнктивит, острый бронхит и даже отек легких. Хроническое отравление проявляется похудением, проблемами с пищеварением, поражением ЦНС со всеми вытекающими.

В этот день тагильчане жаловались на запаха выбросов и на красно-серую пыль, оставшуюся на снегу. О грязных осадках сообщали даже жители села Елизаветинское.

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Кирпичный завод АО «Строительная керамика» в Нижнем Тагиле заплатит 90 тысяч рублей за то, что нарушил экологические нормы в области охраны воздуха. Предприятие проверили и выписали штраф специалисты уральского Росприроднадзора в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Проверка показала, что предприятие не обновляет сведения об объекте, искажает данные в декларации о плате за НВОС за 2022 год. Помимо этого, у завода экологический контроль не соответствует требованиям и недостоверно инвентаризированы источники загрязнения воздуха, а также показатели выбросов.

Кирпичный завод в Нижнем Тагиле получил штраф за экологические нарушения
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На прошлой неделе на TagilCity.ru вышел материал, в котором автор сопоставляет проблемы в экологии Нижнего Тагила и Норильска. При этом делается вывод, что градообразующие предприятия по-разному подходят к решению вопроса о загрязнении воздуха.

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Из позитивного: на неделе в мэрии Нижнего Тагила объявили о запланированном в этом году вводе в эксплуатацию обновленных котельных. Эти работы на сумму свыше 600 миллионов рублей проводятся в рамках проекта «Чистый воздух». Обещают, что благодаря реконструкции выбросов станет меньше на 20%.

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Также на TagilCity.ru вышло интервью с директором департамента строительства объектов обращения с отходами АО «Интертехэлектро» Кириллом Андрюшиным. Он рассказал корреспонденту о строительстве новых объектов по обращению с ТКО и о том, насколько сложен процесс их строительства и согласований.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#Итоги#Выбросы#Нарушения#Юлия Степанова#Нацпроект «Экология»#Экологические нарушения
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