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Где угодно не построишь: возведение объектов по обращению с ТКО — сложный процесс

Где угодно не построишь: возведение объектов по обращению с ТКО — сложный процесс

21 ноября 2023, 05:03
Фото: tagilcity.ru
Строительство новых объектов по обращению с ТКО — дело не быстрое. Помимо ограничений в выборе площадки для их размещения существует еще ряд этапов, которые нужно пройти. О них рассказал директор департамента строительства объектов обращения с отходами АО «Интертехэлектро» Кирилл Андрюшин.

Группа «Интертехэлектро» с 2001 года участвует в реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов энергетики и промышленности в России. Компанией спроектированы, построены и введены в эксплуатацию объекты обращения с отходами общей мощностью более 900 тысяч тонн. В их числе мусоросортировочные заводы в Тюмени, Тобольске, Ишиме, мусоросортировочные комплексы в Краснотурьинске, Нижнем Тагиле и Нижневартовске. На каждом из объектов собраны самые передовые технологии отрасли.

После выбора земельного участка, подходящего для размещения мусоросортировочного комплекса или полигона, что еще предстоит сделать, чтобы можно было начать проектировать и строить?

— Работа начинается с получения необходимых справок и разрешительных документов в различных ведомствах. Вот их неполный перечень: Водоканал, Минприроды, бассейново-водное управление, территориальные подразделения Росприроднадзора и Федерального агентства по недропользованию. Далее проводятся инженерные изыскания — комплексные исследования окружающей среды, почв, атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, изучение растительного и животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования.

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В случаях, если будет выявлено несоответствие земельного участка требованиям действующего законодательства (с точки зрения экологии и геологии, нахождения вблизи источников питьевой воды, или несоблюдением требований к границам санитарно-защитной зоны) размещение на нем объекта обращения с отходами согласовано не будет, а, следовательно, строительство станет невозможным.

— Параллельно с этими этапами или перед ними производятся кадастровые работы. Участок должен быть сформирован в рамках одних границ и иметь одного собственника (региональные власти). Для него необходимо установить соответствующую категорию — «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с основным видом разрешенного использования по коду 12.2 «специальная деятельность».

При реализации проекта, предусмотренного концессионным соглашением между застройщиком и властями региона, к земельному участку предъявляются требования, определенные в соглашении. Например, площадь участка, его местоположение, наличие подъездных путей, сетей электро- и газоснабжения, соответствие документам территориального планирования и градостроительного зонирования региона и другие.

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Если эти условия соблюдены, что происходит дальше?

— После получения всех исходных разрешительных документов и результатов инженерных изысканий начинается работа по проектированию объекта. При разработке проекта учитываются особенности территории и полученных данных. Обычно на разработку проекта уходит около года. Срок варьируется в зависимости от времени выполнения инженерных изысканий и необходимости дозапроса дополнительных документов.

После этого проектная документация проходит целый круг согласований. Основными являются получение заключения государственной экологической экспертизы, Главгосэкспертизы и стоимостной экспертизы проектной документации. К слову о последней, она позволяет проверить обоснованность затрат на строительство. Многие думают, что стоимость может быть завышена заказчиком, но это не так. Каждая копейка затрат проходит проверку еще на стадии проекта.

Какой срок потребуется затем для возведения объекта?

— Каждый проект индивидуален. Сроки строительства зависят от множества факторов, таких как мощность объекта, состав используемого оборудования, геологическая сложность используемого участка, доступность материально-технических ресурсов и других. Полный цикл от выделения участка до завершения строительства может занимать от трех до пяти лет. Даже построив новый полигон или мусоросортировочный комплекс, заказчик сможет на нем приступить к работе только после полной проверки соответствия проекту.

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Правильно ли Вас утверждать, что любой подобный объект проходит многоэтапную проверку на безопасность?

— Да, и эти проверки начинаются еще на стадии определения участка и выполнения инженерных изысканий. Отдельно хотел бы отметить, что современный полигон ТКО — это не старая свалка, с которой ее часто путают. Полигон — это инженерное сооружение, построенное таким образом, чтобы исключить любой вред для окружающей среды и населения.

На новые полигоны не попадают органические отходы, которые являются источником запаха и выделения горючего газа. После сортировки они направляются на участки компостирования, где перерабатываются в безопасный техногрунт. Строительство и использование таких объектов позволит решить проблему захоронения отходов на десятилетия вперед, избавив жителей от неминуемой экологической катастрофы.

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