Где угодно не построишь: возведение объектов по обращению с ТКО — сложный процесс

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Группа «Интертехэлектро» с 2001 года участвует в реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов энергетики и промышленности в России. Компанией спроектированы, построены и введены в эксплуатацию объекты обращения с отходами общей мощностью более 900 тысяч тонн. В их числе мусоросортировочные заводы в Тюмени, Тобольске, Ишиме, мусоросортировочные комплексы в Краснотурьинске, Нижнем Тагиле и Нижневартовске. На каждом из объектов собраны самые передовые технологии отрасли.
— Работа начинается с получения необходимых справок и разрешительных документов в различных ведомствах. Вот их неполный перечень: Водоканал, Минприроды, бассейново-водное управление, территориальные подразделения Росприроднадзора и Федерального агентства по недропользованию. Далее проводятся инженерные изыскания — комплексные исследования окружающей среды, почв, атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, изучение растительного и животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования.
В случаях, если будет выявлено несоответствие земельного участка требованиям действующего законодательства (с точки зрения экологии и геологии, нахождения вблизи источников питьевой воды, или несоблюдением требований к границам санитарно-защитной зоны) размещение на нем объекта обращения с отходами согласовано не будет, а, следовательно, строительство станет невозможным.
— Параллельно с этими этапами или перед ними производятся кадастровые работы. Участок должен быть сформирован в рамках одних границ и иметь одного собственника (региональные власти). Для него необходимо установить соответствующую категорию — «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с основным видом разрешенного использования по коду 12.2 «специальная деятельность».
При реализации проекта, предусмотренного концессионным соглашением между застройщиком и властями региона, к земельному участку предъявляются требования, определенные в соглашении. Например, площадь участка, его местоположение, наличие подъездных путей, сетей электро- и газоснабжения, соответствие документам территориального планирования и градостроительного зонирования региона и другие.
— После получения всех исходных разрешительных документов и результатов инженерных изысканий начинается работа по проектированию объекта. При разработке проекта учитываются особенности территории и полученных данных. Обычно на разработку проекта уходит около года. Срок варьируется в зависимости от времени выполнения инженерных изысканий и необходимости дозапроса дополнительных документов.
После этого проектная документация проходит целый круг согласований. Основными являются получение заключения государственной экологической экспертизы, Главгосэкспертизы и стоимостной экспертизы проектной документации. К слову о последней, она позволяет проверить обоснованность затрат на строительство. Многие думают, что стоимость может быть завышена заказчиком, но это не так. Каждая копейка затрат проходит проверку еще на стадии проекта.
— Каждый проект индивидуален. Сроки строительства зависят от множества факторов, таких как мощность объекта, состав используемого оборудования, геологическая сложность используемого участка, доступность материально-технических ресурсов и других. Полный цикл от выделения участка до завершения строительства может занимать от трех до пяти лет. Даже построив новый полигон или мусоросортировочный комплекс, заказчик сможет на нем приступить к работе только после полной проверки соответствия проекту.
— Да, и эти проверки начинаются еще на стадии определения участка и выполнения инженерных изысканий. Отдельно хотел бы отметить, что современный полигон ТКО — это не старая свалка, с которой ее часто путают. Полигон — это инженерное сооружение, построенное таким образом, чтобы исключить любой вред для окружающей среды и населения.
На новые полигоны не попадают органические отходы, которые являются источником запаха и выделения горючего газа. После сортировки они направляются на участки компостирования, где перерабатываются в безопасный техногрунт. Строительство и использование таких объектов позволит решить проблему захоронения отходов на десятилетия вперед, избавив жителей от неминуемой экологической катастрофы.