Где угодно не построишь: возведение объектов по обращению с ТКО — сложный процесс

Группа «Интертехэлектро» с 2001 года участвует в реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов энергетики и промышленности в России. Компанией спроектированы, построены и введены в эксплуатацию объекты обращения с отходами общей мощностью более 900 тысяч тонн. В их числе мусоросортировочные заводы в Тюмени, Тобольске, Ишиме, мусоросортировочные комплексы в Краснотурьинске, Нижнем Тагиле и Нижневартовске. На каждом из объектов собраны самые передовые технологии отрасли.