«Опозорили»: коллеги защищают обвиненного в педофилии тренера из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Бывшие воспитанники и коллеги пожилого человека устроили встречу и высказались в его защиту. Адвокат Юлия Бузуева пояснила, что она будет настаивать на многочисленных нарушениях суда первой инстанции, а ее подзащитный не может быть педофилом. На одежде якобы пострадавшей школьницы не было найдено ДНК Николая Ражева. Кроме того, согласно проведенной экспертизе, девочка склонна к выдумкам.
Николай Александрович не понимает, почему если не поверили ему, почему не поверили другим детям. Речь про детей, которые были на той самой тренировке, — рассказала адвокат «КП-Екатеринбург».
Сын тренера считает, что воспитанница оговорила его, потому что обиделась, что ее выгнали с занятия. Он надеется на оправдательный приговор.
Отец говорил мне: «Так опозорили меня. Бросили меня в тюрьму, гадом объявили». Я надеюсь, что завтра суд посмотрит на эту ситуацию по-человечески, — отметил родственник.
В защиту Николая Ражева также высказались и его воспитанники. Они отметили, что в спортшколе никто не верит в его виновность.
Напомним, тренер по обвинению в педофилии получил два года тюрьмы. В 2021 году в преступлении обвинила его одна из воспитанниц.