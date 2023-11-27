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Обвиненному в педофилии тренеру из Екатеринбурга предстоит новый суд

«Опозорили»: коллеги защищают обвиненного в педофилии тренера из Екатеринбурга

27 ноября 2023, 13:37

Обвиненному в педофилии тренеру из Екатеринбурга предстоит новый суд

В Екатеринбурге в скором времени в суде будут рассматривать апелляцию 85-летнего тренера, которого ученица обвинила в педофилии. Николай Ражев осужден на два года.

Бывшие воспитанники и коллеги пожилого человека устроили встречу и высказались в его защиту. Адвокат Юлия Бузуева пояснила, что она будет настаивать на многочисленных нарушениях суда первой инстанции, а ее подзащитный не может быть педофилом. На одежде якобы пострадавшей школьницы не было найдено ДНК Николая Ражева. Кроме того, согласно проведенной экспертизе, девочка склонна к выдумкам.

Николай Александрович не понимает, почему если не поверили ему, почему не поверили другим детям. Речь про детей, которые были на той самой тренировке, — рассказала адвокат «КП-Екатеринбург».

Сын тренера считает, что воспитанница оговорила его, потому что обиделась, что ее выгнали с занятия. Он надеется на оправдательный приговор.

Отец говорил мне: «Так опозорили меня. Бросили меня в тюрьму, гадом объявили». Я надеюсь, что завтра суд посмотрит на эту ситуацию по-человечески, — отметил родственник.

В защиту Николая Ражева также высказались и его воспитанники. Они отметили, что в спортшколе никто не верит в его виновность.

Напомним, тренер по обвинению в педофилии получил два года тюрьмы. В 2021 году в преступлении обвинила его одна из воспитанниц.

85-летний тренер из Екатеринбурга отправлен в колонию за педофилию
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