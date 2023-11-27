«Опозорили»: коллеги защищают обвиненного в педофилии тренера из Екатеринбурга

Бывшие воспитанники и коллеги пожилого человека устроили встречу и высказались в его защиту. Адвокат Юлия Бузуева пояснила, что она будет настаивать на многочисленных нарушениях суда первой инстанции, а ее подзащитный не может быть педофилом. На одежде якобы пострадавшей школьницы не было найдено ДНК Николая Ражева. Кроме того, согласно проведенной экспертизе, девочка склонна к выдумкам.