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Прощание с погибшим на СВО командиром батареи прошло под Нижним Тагилом

С погибшим на СВО председателем садового товарищества простились под Нижним Тагилом

27 ноября 2023, 08:06
Фото: Дмитрий Летников

Прощание с погибшим на СВО командиром батареи прошло под Нижним Тагилом

Жители Горноуральского ГО простились с погибшим командиром батареи Дмитрием Слюнко. Мужчина погиб на СВО. Ему было 36 лет.

Дмитрий учился в школе села Петрокаменское. Он окончил ее с отличием. После этого он отправился учиться в высшее военно-артиллерийское училище в Екатеринбурге. Оттуда он выпустился в звании лейтенанта.

На СВО с февраля 2022 года мужчина находился на Донецком направлении в районе Авдеевки. Он служил командиром батареи в звании капитана.

Фото: Дмитрий Летников
Дмитрий Олегович любил жизнь, имел много друзей. Был председателем садоводческого товарищества и возглавлял бригаду охотников. У нашего земляка остались жена и трое детей, — рассказал глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников.

По его словам, погибший был заботливым и любящим отцом. Он любил своих родителей и был для них опорой.

Ранее стало известно о гибели на СВО 21-летнего медбрата из Нижнего Тагила. Он спас раненого бойца ценой своей жизни.

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