С погибшим на СВО председателем садового товарищества простились под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Дмитрий учился в школе села Петрокаменское. Он окончил ее с отличием. После этого он отправился учиться в высшее военно-артиллерийское училище в Екатеринбурге. Оттуда он выпустился в звании лейтенанта.
На СВО с февраля 2022 года мужчина находился на Донецком направлении в районе Авдеевки. Он служил командиром батареи в звании капитана.
Дмитрий Олегович любил жизнь, имел много друзей. Был председателем садоводческого товарищества и возглавлял бригаду охотников. У нашего земляка остались жена и трое детей, — рассказал глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников.
По его словам, погибший был заботливым и любящим отцом. Он любил своих родителей и был для них опорой.
Ранее стало известно о гибели на СВО 21-летнего медбрата из Нижнего Тагила. Он спас раненого бойца ценой своей жизни.