Кредитный рейтинг Свердловской области стал выше

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Повышение данного рейтинга области связано с увеличением объема ликвидности с помощью роста бюджетных доходов.
В АКРА отметили, что региональный бюджет гибкий и сбалансированный, а также, по словам специалистов, крупные расходы финансируются из областного бюджета на три четверти, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Кроме того, аналитики отметили, что план погашения госдолга региона ровный, а серьезные пиковые выплаты отсутствуют.
По словам доктора экономических наук Максима Марамыгина, долговая нагрузка в проекте бюджета на 2024 год заметно снижается. Кроме того, стала ниже на треть доля долговой нагрузки к бюджетным растратам.
Напомним, в Свердловской области предложили снизить платежи за ЖКХ с 22% от семейного бюджета до 17-15% и ниже.