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Modified Сегодня, 03:22

Updated Сегодня, 03:22

АКРА повысило кредитный рейтинг Свердловской области

Кредитный рейтинг Свердловской области стал выше

28 ноября 2023, 03:22
Фото: Midjourney

АКРА повысило кредитный рейтинг Свердловской области

В рейтинговом агентстве АКРА изменили кредитный прогноз Свердловской области на стабильный, а также изменили облигации, которые теперь находятся на уровне АА-(RU).

Повышение данного рейтинга области связано с увеличением объема ликвидности с помощью роста бюджетных доходов.

В АКРА отметили, что региональный бюджет гибкий и сбалансированный, а также, по словам специалистов, крупные расходы финансируются из областного бюджета на три четверти, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Кроме того, аналитики отметили, что план погашения госдолга региона ровный, а серьезные пиковые выплаты отсутствуют.

По словам доктора экономических наук Максима Марамыгина, долговая нагрузка в проекте бюджета на 2024 год заметно снижается. Кроме того, стала ниже на треть доля долговой нагрузки к бюджетным растратам.

Напомним, в Свердловской области предложили снизить платежи за ЖКХ с 22% от семейного бюджета до 17-15% и ниже.

Более 420 млрд рублей составят расходы бюджета Свердловской области в 2024 году
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