ФСБ предотвратила теракт в военкомате Воронежа и задержала россиянина, который был завербован украинскими боевиками, при этом у него были изъяты элементы для изготовления самодельного взрывного устройства и обнаружена интернет-переписка с вербовщиками.

В Воронеже Федеральная Служба Безопасности пресекла возможный теракт в военкомате. Задержан местный житель, который был завербован украинскими экстремистами. Мужчина родился в 1986 году, сообщает voronezhnews.ru. У задержанного были обнаружены предметы, которые могли быть использованы для создания самодельного взрывного устройства. Также агенты безопасности обнаружили переписку в интернете с лицами, занимающимися вербовкой.