ФСБ предотвратила теракт в военкомате Воронежа

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
В Воронеже Федеральная Служба Безопасности пресекла возможный теракт в военкомате. Задержан местный житель, который был завербован украинскими экстремистами. Мужчина родился в 1986 году, сообщает voronezhnews.ru.
У задержанного были обнаружены предметы, которые могли быть использованы для создания самодельного взрывного устройства. Также агенты безопасности обнаружили переписку в интернете с лицами, занимающимися вербовкой.