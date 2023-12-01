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При обрушении грунта котлована в Красноуральске погибли двое рабочих

Двое рабочих погибли в Красноуральске во время работ. Обрушился грунт котлована

1 декабря 2023, 06:48
Фото: 1MI

При обрушении грунта котлована в Красноуральске погибли двое рабочих

В Красноуральске скончались двое рабочих во время ремонтных работ на трубопроводе. Их завалило обрушившимся грунтом. ЧП случилось вечером 30 ноября 2023 года.

На улице Дзержинского проводились ремонтные работы на трубопроводе. В какой-то момент обрушился грунт котлована. Двое рабочих погибли под завалами, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело. По предварительной версии, происшествие случилось из-за несоблюдения техники безопасности во время выполнения работ. Сейчас в ведомстве идет следствие по данному инциденту, устанавливаются причины произошедшего.

Напомним, 3 октября 2023 года в Каменске-Уральском на местном предприятии обрушилось устройство, в котором находились рабочие. Оба горожанина погибли.

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