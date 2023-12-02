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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

В Новоуральске разыскивают пропавшую месяц назад женщину

В Новоуральске разыскивается пропавшая женщина с татуировкой в виде браслета

2 декабря 2023, 06:05
Фото: 1MI

В Новоуральске разыскивают пропавшую месяц назад женщину

Полиция Новоуральска разыскивает пропавшую 37-летнюю Елену Иванову. Местонахождение женщины неизвестно со 2 ноября 2023 года.

Заявление о пропаже от родственников поступило в полицию 29 ноября. Она ушла из дома 2 ноября и до сих пор не дала о себе знать. Елена Иванова была одета в белые ботинки, джинсы синего цвета и пальто ниже колена.

Женщина худощавая, русая, со светлыми глазами. Ее рос составляет 155 сантиметров. Из особых примет — татуировка на правой руке в виде браслета. С собой у нее были банковская карта, паспорт и рюкзак небольшого размера.

Фото: Полиция Новоуральска

В правоохранительных органах просят всех, кто знает о местонахождении пропавшей позвонить по телефону 8 (34370) 4-57-57.

Напомним, в Екатеринбурге разыскивается бесследно пропавший 21-летний Никита Лебедь. Его местонахождение неизвестно с 21 октября 2023 года.

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