В Новоуральске разыскивается пропавшая женщина с татуировкой в виде браслета

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Заявление о пропаже от родственников поступило в полицию 29 ноября. Она ушла из дома 2 ноября и до сих пор не дала о себе знать. Елена Иванова была одета в белые ботинки, джинсы синего цвета и пальто ниже колена.
Женщина худощавая, русая, со светлыми глазами. Ее рос составляет 155 сантиметров. Из особых примет — татуировка на правой руке в виде браслета. С собой у нее были банковская карта, паспорт и рюкзак небольшого размера.
В правоохранительных органах просят всех, кто знает о местонахождении пропавшей позвонить по телефону 8 (34370) 4-57-57.
Напомним, в Екатеринбурге разыскивается бесследно пропавший 21-летний Никита Лебедь. Его местонахождение неизвестно с 21 октября 2023 года.