Пункт выдачи Wildberries в Екатеринбурге брошен пустым и открытым

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Позднее в компании рассказали, что единственный работник самовольно покинул пункт, пишет Е1.
При этом заказы, которые лежали в свободном доступе, оказались не разворованы. В компании отметили, что провинившегося сотрудника уже уволили.
Теперь пункт работает в обычном режиме. Туда в оперативные сроки перевели сотрудников другого пункта выдачи.
Ранее сообщалось, что пункт выдачи заказов Wildberries в Екатеринбурге объявил о платной доставке для тех, кто оставляет плохие отзывы. Ее цена — 200 рублей.