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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

В Екатеринбурге сотрудники оставили пункт выдачи Wildberries открытым

Пункт выдачи Wildberries в Екатеринбурге брошен пустым и открытым

5 декабря 2023, 12:45
Фото: 1MI

В Екатеринбурге сотрудники оставили пункт выдачи Wildberries открытым

Пункт выдачи заказов Wildberries оказался брошеным вечером 4 декабря на Палисадной, 8а. Посетители зашли и увидели, что внутри нет ни одного сотрудника.

Позднее в компании рассказали, что единственный работник самовольно покинул пункт, пишет Е1.

При этом заказы, которые лежали в свободном доступе, оказались не разворованы. В компании отметили, что провинившегося сотрудника уже уволили.

Теперь пункт работает в обычном режиме. Туда в оперативные сроки перевели сотрудников другого пункта выдачи.

Ранее сообщалось, что пункт выдачи заказов Wildberries в Екатеринбурге объявил о платной доставке для тех, кто оставляет плохие отзывы. Ее цена — 200 рублей.

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#Происшествия#Сотрудник#Пункт выдачи#Екатеринбург#Wildberries#Дарья Сорокина
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