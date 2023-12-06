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Житель Тулы зарезал своего годовалого сына

Отец зарезал годовалого сына в Туле. Мужчина страдает психическими заболеваниями

6 декабря 2023, 06:54
Фото: 1MI

Житель Тулы зарезал своего годовалого сына

В Туле местный житель набросился на маленького сына и убил его ножом.

В связи с имеющимися психическими заболеваниями мужчина периодически проходит курс лечения в стационаре. Его бывшая жена, знающая о его проблемах, ограничивала общение горожанина с сыном, пишет SHOT.

Однажды женщина оставила ребенка с бабушкой и дедушкой, а им через некоторое время понадобилось уйти из дома, и они оставили мальчика с отцом. Когда вечером дед вернулся домой, он увидел тело мертвого внука. Мужчина убежал из дома.

Агрессивного горожанина объявили в розыск и вскоре задержали. Известно, что незадолго до задержания он пытался воткнуть себе в грудь нож.

Напомним, 13 мая 2023 года в Березовском местный житель убил свою двухлетнюю дочь, так как она плакала и мешала ему. Его приговорили к 17 годам тюремного заключения.

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