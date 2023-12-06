Отец зарезал годовалого сына в Туле. Мужчина страдает психическими заболеваниями

Однажды женщина оставила ребенка с бабушкой и дедушкой, а им через некоторое время понадобилось уйти из дома, и они оставили мальчика с отцом. Когда вечером дед вернулся домой, он увидел тело мертвого внука. Мужчина убежал из дома.