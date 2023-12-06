Отец зарезал годовалого сына в Туле. Мужчина страдает психическими заболеваниями

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
В связи с имеющимися психическими заболеваниями мужчина периодически проходит курс лечения в стационаре. Его бывшая жена, знающая о его проблемах, ограничивала общение горожанина с сыном, пишет SHOT.
Однажды женщина оставила ребенка с бабушкой и дедушкой, а им через некоторое время понадобилось уйти из дома, и они оставили мальчика с отцом. Когда вечером дед вернулся домой, он увидел тело мертвого внука. Мужчина убежал из дома.
Агрессивного горожанина объявили в розыск и вскоре задержали. Известно, что незадолго до задержания он пытался воткнуть себе в грудь нож.
Напомним, 13 мая 2023 года в Березовском местный житель убил свою двухлетнюю дочь, так как она плакала и мешала ему. Его приговорили к 17 годам тюремного заключения.