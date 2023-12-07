Дополнительные рейсы электричек запустят между Екатеринбургом и Челябинском

Утренний поезд станет совершать поездку из Екатеринбурга в районе 11 по местному времени. Предполагается, что он будет приезжать в Челябинск около 15:30. Второй поезд будет уезжать из Челябинска примерно в 13:40. Отмечается, что он прибудет около 18 часов по местному времени в Екатеринбург.