Дополнительные рейсы электричек запустят между Екатеринбургом и Челябинском

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Первый поезд будет осуществлять движение по пути «туда», а второй станет двигаться «обратно». Поезда будут совершать с пятницы по понедельник.
Утренний поезд станет совершать поездку из Екатеринбурга в районе 11 по местному времени. Предполагается, что он будет приезжать в Челябинск около 15:30. Второй поезд будет уезжать из Челябинска примерно в 13:40. Отмечается, что он прибудет около 18 часов по местному времени в Екатеринбург.
Ранее сообщалось, что назначен новый куратор «Императорского маршрута».