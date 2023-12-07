tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Новые рейсы Екатеринбург–Челябинск появятся в графике на СвЖД

Дополнительные рейсы электричек запустят между Екатеринбургом и Челябинском

7 декабря 2023, 17:03
Фото: Midjourney

Новые рейсы Екатеринбург–Челябинск появятся в графике на СвЖД

Согласно официальному сообщению пресс-службы СвЖД, на движении Екатеринбург-Челябинск добавляются два поезда с 10 декабря.

Первый поезд будет осуществлять движение по пути «туда», а второй станет двигаться «обратно». Поезда будут совершать с пятницы по понедельник.

Утренний поезд станет совершать поездку из Екатеринбурга в районе 11 по местному времени. Предполагается, что он будет приезжать в Челябинск около 15:30. Второй поезд будет уезжать из Челябинска примерно в 13:40. Отмечается, что он прибудет около 18 часов по местному времени в Екатеринбург.

Ранее сообщалось, что назначен новый куратор «Императорского маршрута».

Жителей Екатеринбурга предложили «пересадить» на поезда-самолеты и канатные дороги
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области начнут курсировать поезда повышенной комфортности«Радовались, как дети»: в Нижний Тагил прибыл поезд Деда МорозаДва поезда столкнулись на переезде в Ульяновской области. 26 человек пострадали
#Транспорт#Свердловская область#Поезд#Пассажирский поезд#Пригородный поезд#Грузовой поезд#Екатеринбург#Камилла Булгакова
Подпишитесь
До -50 градусов: жители Нижнего Тагила показали свои термометры 7 декабря
Сегодня, 04:57
Тело не могут достать с места боя. 40-летний житель Нижнего Тагила погиб в зоне СВО
Сегодня, 07:32
Жителям Свердловской области предстоит выдержать 5 дней смога
Вчера, 16:53
Даже незамерзайка замерзла: на Нижний Тагил обрушились морозы
Вчера, 10:32
«Закрываем окно в Европу»: тагильский депутат просит вычеркнуть европейскую хартию
Вчера, 08:46
При какой погоде в Нижнем Тагиле можно не ходить в школу
Вчера, 08:49