Прокуратура искала нарушения в сборе денег с жителей села ГГО, а нашла четыре свалки

Сбор денег на проведение уборки местного кладбища проходил в Петрокаменском в конце октября. Жителей просили скинутся по 500 рублей на технику для уборки и вывоза мусора, а тем, кто не мог помочь материально, предлагали прийти на субботник. Средства собирались местными активистами только в добровольном порядке, но все равно такая акция вызвала вопросы у некоторых сельчан. Дело в том, что уборкой и содержанием мест захоронения в Горноуральском округе должна заниматься специализированная муниципальная служба.