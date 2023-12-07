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Published Сегодня, 10:15

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Updated Сегодня, 10:17

Прокуратура обнаружила нарушения в содержании кладбища села Петрокаменского

Прокуратура искала нарушения в сборе денег с жителей села ГГО, а нашла четыре свалки

7 декабря 2023, 10:15
Фото: 1MI

Прокуратура обнаружила нарушения в содержании кладбища села Петрокаменского

Прокуратура Пригородного района не нашла нарушений в сборе денег с жителей села Петрокаменское на уборку местного кладбища. Но нашла их на самом кладбище.

Сбор денег на проведение уборки местного кладбища проходил в Петрокаменском в конце октября. Жителей просили скинутся по 500 рублей на технику для уборки и вывоза мусора, а тем, кто не мог помочь материально, предлагали прийти на субботник. Средства собирались местными активистами только в добровольном порядке, но все равно такая акция вызвала вопросы у некоторых сельчан. Дело в том, что уборкой и содержанием мест захоронения в Горноуральском округе должна заниматься специализированная муниципальная служба.

Кто должен содержать? Жители села Петрокаменское в ГГО скидываются на уборку кладбища
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Чтобы разобраться в ситуации, TagilCity.ru обратился в прокуратуру Пригородного района с просьбой провести проверку по факту сбора денег. В итоге ведомство не нашло нарушений.

По результатам проверки фактов принудительного сбора денежных средств с жителей села Петрокаменское не установлено, в связи с чем оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется, — сообщила в официальном ответе и. о. прокурора Ольга Захарова.

Однако этим дело не закончилось и 29 ноября надзорное ведомство посетило сельское кладбище, чтобы проверить его содержание. Там были обнаружены четыре несанкционированные свалки.

По данному факту прокурором района в адрес главы Горноуральского городского округа внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении, — рассказали TagilCity.ru в ведомстве.

Ранее в официальном ответе глава ГГО Дмитрий Летников сообщил, что в 2023 году из бюджета округа на обслуживания кладбищ в деревнях и селах выделено 1,1 млн рублей. Однако, сколько из этой суммы ушло на содержание кладбища в Петрокаменском, он не пояснил, так как договоры заключаются сразу на несколько мест захоронений, а не отдельно на каждое.

Летников проигнорировал вопрос о сборе денег на уборку кладбища в селе ГГО
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