Прокуратура искала нарушения в сборе денег с жителей села ГГО, а нашла четыре свалки

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Сбор денег на проведение уборки местного кладбища проходил в Петрокаменском в конце октября. Жителей просили скинутся по 500 рублей на технику для уборки и вывоза мусора, а тем, кто не мог помочь материально, предлагали прийти на субботник. Средства собирались местными активистами только в добровольном порядке, но все равно такая акция вызвала вопросы у некоторых сельчан. Дело в том, что уборкой и содержанием мест захоронения в Горноуральском округе должна заниматься специализированная муниципальная служба.
Чтобы разобраться в ситуации, TagilCity.ru обратился в прокуратуру Пригородного района с просьбой провести проверку по факту сбора денег. В итоге ведомство не нашло нарушений.
По результатам проверки фактов принудительного сбора денежных средств с жителей села Петрокаменское не установлено, в связи с чем оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется, — сообщила в официальном ответе и. о. прокурора Ольга Захарова.
Однако этим дело не закончилось и 29 ноября надзорное ведомство посетило сельское кладбище, чтобы проверить его содержание. Там были обнаружены четыре несанкционированные свалки.
По данному факту прокурором района в адрес главы Горноуральского городского округа внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении, — рассказали TagilCity.ru в ведомстве.
Ранее в официальном ответе глава ГГО Дмитрий Летников сообщил, что в 2023 году из бюджета округа на обслуживания кладбищ в деревнях и селах выделено 1,1 млн рублей. Однако, сколько из этой суммы ушло на содержание кладбища в Петрокаменском, он не пояснил, так как договоры заключаются сразу на несколько мест захоронений, а не отдельно на каждое.