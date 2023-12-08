Без синтетических шапок: как уберечь здоровье в период аномальных морозов

Вайсман также отметил, что при длительном нахождении на улице в холодную погоду необходимо учитывать особенности организма и носить утепленную одежду соответствующую погодным условиям. Важно принимать паузы и согреваться в помещении, чтобы избежать переохлаждения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».



Он также рекомендует пить достаточное количество воды, не забывать о правильном питании и укреплять иммунную систему. Призывается обращать внимание на состояние обуви и не ходить в мокрой или замерзшей обуви, чтобы избежать обморожения ног.



«Времена морозов возможно, что слегка увеличивают риск сердечных и артериальных заболеваний, поэтому если у вас есть такие жалобы, лучше договориться о приеме с вашим терапевтом, чтобы проконсультироваться о вашем плане лечения, может потребоваться изменение данного плана,» — добавил Вайсман.



Наконец, Вайсман подчеркнул важность помнить о безопасности на дорогах во время холодных погодных условий и просил водителей быть внимательными и осторожными на дорогах.