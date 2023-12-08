tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Без синтетических шапок: как уберечь здоровье в период аномальных морозов

Без синтетических шапок: как уберечь здоровье в период аномальных морозов

8 декабря 2023, 12:24
Фото: Midjourney
Заведующий терапевтическим отделением клиники «МАММА» Роман Вайсман рассказал, как уберечь здоровье во время сильных холодов.

Вайсман также отметил, что при длительном нахождении на улице в холодную погоду необходимо учитывать особенности организма и носить утепленную одежду соответствующую погодным условиям. Важно принимать паузы и согреваться в помещении, чтобы избежать переохлаждения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он также рекомендует пить достаточное количество воды, не забывать о правильном питании и укреплять иммунную систему. Призывается обращать внимание на состояние обуви и не ходить в мокрой или замерзшей обуви, чтобы избежать обморожения ног.

«Времена морозов возможно, что слегка увеличивают риск сердечных и артериальных заболеваний, поэтому если у вас есть такие жалобы, лучше договориться о приеме с вашим терапевтом, чтобы проконсультироваться о вашем плане лечения, может потребоваться изменение данного плана,» — добавил Вайсман.

Наконец, Вайсман подчеркнул важность помнить о безопасности на дорогах во время холодных погодных условий и просил водителей быть внимательными и осторожными на дорогах.

Подпишитесь
Еще холоднее! Тагильчане зафиксировали -39 градусов мороза
Сегодня, 04:10
Тело не могут достать с места боя. 40-летний житель Нижнего Тагила погиб в зоне СВО
Вчера, 07:32
Из-за аномальных морозов в Нижнем Тагиле отменены тренировочные прыжки на Долгой
Сегодня, 06:13
Даже незамерзайка замерзла: на Нижний Тагил обрушились морозы
6 декабря, 10:32
Сколько стоят услуги астролога в Свердловской области
Вчера, 11:08
Перевели, но не всех. Студенты в Нижнем Тагиле переходят на дистант из-за морозов
Вчера, 13:24