В Екатеринбурге 15-летний подросток ушел на занятия и не вернулся

Пропал школьник 7 декабря. Зовут его Артемий Воронков. Из дома в тот день он ушел ранним утром. До сих пор неизвестно, где он, на связь с родными парень не выходит. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.