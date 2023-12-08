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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

15-летний подросток пропал после занятий в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 15-летний подросток ушел на занятия и не вернулся

8 декабря 2023, 13:17
Фото: Midjourney

15-летний подросток пропал после занятий в Екатеринбурге

В Екатеринбурге разыскивают 15-летнего школьника. Он пошел на занятия в районе Вторчермет и не вернулся.

Пропал школьник 7 декабря. Зовут его Артемий Воронков. Из дома в тот день он ушел ранним утром. До сих пор неизвестно, где он, на связь с родными парень не выходит. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

На розыск мальчика направлен личный состав екатеринбургской полиции. Приметы Артема: на вид 15-16 лет, рост 170 см, плотное телосложение. Парень практически лысый.

На момент пропажи на нем была надета черная куртка с капюшоном с надписью на спине PARIS, черную вязаную шапку, черные спортивные брюки, темно-синие кроссовки.

Всех тех, кто знает что-то о местонахождении Артемия, просят сообщить по телефонам: 8(343)356-42-12, 8(343)356-42-75, +7(999)368-52-43 либо 02.

Ранее сообщалось, что под Сысертью пропал 40-летний мужчина Денис Ежов. Согласно записям видеокамер, он закупил продукты, после чего пропал. Родные ищут его с 30 ноября.

Ищут несколько дней. Два школьника пропали в Екатеринбурге
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#Происшествия#Пропажа#Поиски#Екатеринбург#Подросток#Дарья Сорокина
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