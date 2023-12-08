В Екатеринбурге 15-летний подросток ушел на занятия и не вернулся

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Пропал школьник 7 декабря. Зовут его Артемий Воронков. Из дома в тот день он ушел ранним утром. До сих пор неизвестно, где он, на связь с родными парень не выходит. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
На розыск мальчика направлен личный состав екатеринбургской полиции. Приметы Артема: на вид 15-16 лет, рост 170 см, плотное телосложение. Парень практически лысый.
На момент пропажи на нем была надета черная куртка с капюшоном с надписью на спине PARIS, черную вязаную шапку, черные спортивные брюки, темно-синие кроссовки.
Всех тех, кто знает что-то о местонахождении Артемия, просят сообщить по телефонам: 8(343)356-42-12, 8(343)356-42-75, +7(999)368-52-43 либо 02.
Ранее сообщалось, что под Сысертью пропал 40-летний мужчина Денис Ежов. Согласно записям видеокамер, он закупил продукты, после чего пропал. Родные ищут его с 30 ноября.