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В Екатеринбурге выбрали главную маму Урала

В Екатеринбурге стало известно имя главной мамы Урала

10 декабря 2023, 06:46
Фото: со страницы Кристины Дойчендорф

В Екатеринбурге выбрали главную маму Урала

В Екатеринбурге состоялся конкурс «Главная мама Урала». Победу завоевала 34-летняя жительница Верхней Пышмы.

Кристина Дойчендорф — мама двоих мальчиков. Она работает администратором в гистологической лаборатории. Участвовать в конкурсе она решила после путешествия по Байкалу, пишет «КП-Екатеринбург».

Всего в конкурсе поучаствовали 39 женщин из разных уголков региона. К финальному испытанию они готовились три месяца — ходили на мастер-классы, к психологу, тренировали дикцию и походку.

В подарок победительнице вручили корону и сертификат на 20 тысяч рублей в один из ТЦ Екатеринбурга.

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