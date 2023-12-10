В Екатеринбурге стало известно имя главной мамы Урала

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:49
Кристина Дойчендорф — мама двоих мальчиков. Она работает администратором в гистологической лаборатории. Участвовать в конкурсе она решила после путешествия по Байкалу, пишет «КП-Екатеринбург».
Всего в конкурсе поучаствовали 39 женщин из разных уголков региона. К финальному испытанию они готовились три месяца — ходили на мастер-классы, к психологу, тренировали дикцию и походку.
В подарок победительнице вручили корону и сертификат на 20 тысяч рублей в один из ТЦ Екатеринбурга.
Ранее в Нижнем Тагиле были названы имена лучших предпринимателей 2023 года.