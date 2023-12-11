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Главный раввин РФ приехал в Екатеринбург с визитом

Главный раввин поблагодарил главу Свердловской области за поддержку евреев

11 декабря 2023, 05:26
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Главный раввин РФ приехал в Екатеринбург с визитом

Раввин Берл Лазар выразил благодарность губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву за его поддержку евреев.

Главный еврей страны приехал в уральскую столицу 10 декабря 2023 года в национальный праздник Хануки. В ходе встречи с губернатором Лазар произнес слова благодарности за помощь евреям, пишет «АиФ-Урал».

Куйвашев, в свою очередь, отметил, что рад тому факту, что община евреев является частью культуры. Кроме того, во время торжественной церемонии глава региона поздравил евреев с Хануки.

Напомним, 5 декабря 2023 года Евгений Куйвашев провел прямую линию, во время которой он ответил на вопросы, интересующие жителей Свердловской области.

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