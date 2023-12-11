Главный раввин поблагодарил главу Свердловской области за поддержку евреев

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Главный еврей страны приехал в уральскую столицу 10 декабря 2023 года в национальный праздник Хануки. В ходе встречи с губернатором Лазар произнес слова благодарности за помощь евреям, пишет «АиФ-Урал».
Куйвашев, в свою очередь, отметил, что рад тому факту, что община евреев является частью культуры. Кроме того, во время торжественной церемонии глава региона поздравил евреев с Хануки.
Напомним, 5 декабря 2023 года Евгений Куйвашев провел прямую линию, во время которой он ответил на вопросы, интересующие жителей Свердловской области.